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Брифинг Захаровой: спецоперация на Украине, новые антироссийские санкции США
Брифинг Захаровой: спецоперация на Украине, новые антироссийские санкции США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела еженедельный брифинг для журналистов. Что она заявила - смотрите в видео 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T14:58+0400
2022-07-21T14:58+0400
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Спецоперация на Украине, новые антироссийские санкции Запада и недружественные заявления США – вот о чем говорила Мария Захарова на брифинге. Подробнее - смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, мария захарова, россия, мид рф, видео
Брифинг Захаровой: спецоперация на Украине, новые антироссийские санкции США
14:58 21.07.2022 (обновлено: 14:59 21.07.2022)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела еженедельный брифинг для журналистов. Что она заявила - смотрите в видео
Спецоперация на Украине, новые антироссийские санкции Запада и недружественные заявления США – вот о чем говорила Мария Захарова на брифинге. Подробнее - смотрите в видео.