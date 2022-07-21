https://sputnik-georgia.ru/20220721/brifing-zakharovoy-spetsoperatsiya-na-ukraine-novye-antirossiyskie-sanktsii-ssha-268740918.html

Брифинг Захаровой: спецоперация на Украине, новые антироссийские санкции США

Брифинг Захаровой: спецоперация на Украине, новые антироссийские санкции США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела еженедельный брифинг для журналистов. Что она заявила - смотрите в видео 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T14:58+0400

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Спецоперация на Украине, новые антироссийские санкции Запада и недружественные заявления США – вот о чем говорила Мария Захарова на брифинге. Подробнее - смотрите в видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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