https://sputnik-georgia.ru/20220721/chto-zhdet-tbilisskoe-dinamo-prezident-kluba-ne-isklyuchaet-ego-prodazhu-268745605.html
Что ждет тбилисское "Динамо"? Президент клуба не исключает его продажу
Что ждет тбилисское "Динамо"? Президент клуба не исключает его продажу
Пипия также готов передать управление клубом акционерному обществу 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T17:21+0400
2022-07-21T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Президент самого титулованного грузинского футбольного клуба "Динамо" Тбилиси Роман Пипия решил продать клуб или привлечь к его управлению инвесторов, об этом он написал в письме, опубликованном на сайте "Динамо"."В настоящее время я веду переговоры с инвесторами, которые заинтересованы в покупке "Динамо" Тбилиси или соответствующих инвестициях в клуб", - написал Пипия.Кроме того, он сообщил, что готов передать управление клубом акционерному обществу, что станет беспрецедентным фактом в истории грузинского футбола.По словам президента клуба, "Динамо" было его главной заботой на протяжении многих лет. Но, исходя из интересов клуба, Пипия уверен, что продажа будет правильным решением."На данном этапе мои личные финансовые ресурсы я считаю недостаточными для управления клубом", - подчеркнул Пипия.По словам Пипия, в ближайшее время он сообщит дополнительную информацию.Самый известный футбольный клуб Грузии был основан в 1925 году. Главным триумфом клуба является победа в 1981 году в Кубке кубков. В финале, который проходил в Дюссельдорфе, грузинская команда победила восточногерманский клуб "Карл Цейсс" 2:1.В чемпионате Грузии 2021/2022 года "Динамо" занимает второе место и уступает чемпиону прошлого сезона "Динамо" Батуми девять очков.
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Что ждет тбилисское "Динамо"? Президент клуба не исключает его продажу
Пипия также готов передать управление клубом акционерному обществу
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Президент самого титулованного грузинского футбольного клуба "Динамо" Тбилиси Роман Пипия решил продать клуб или привлечь к его управлению инвесторов, об этом он написал в письме, опубликованном на сайте "Динамо".
"В настоящее время я веду переговоры с инвесторами, которые заинтересованы в покупке "Динамо" Тбилиси или соответствующих инвестициях в клуб", - написал Пипия.
Кроме того, он сообщил, что готов передать управление клубом акционерному обществу, что станет беспрецедентным фактом в истории грузинского футбола.
"Я готов обсудить управление "Динамо" Тбилиси в форме акционерного общества, где активы клуба заинтересуют представителей различных деловых и общественных кругов, а привлечение тбилисцев будет иметь особое значение, поскольку "Динамо" Тбилиси было, есть и будет одним из главных символов столицы и ее талисманом", - написал Пипия.
По словам президента клуба, "Динамо" было его главной заботой на протяжении многих лет. Но, исходя из интересов клуба, Пипия уверен, что продажа будет правильным решением.
"На данном этапе мои личные финансовые ресурсы я считаю недостаточными для управления клубом", - подчеркнул Пипия.
По словам Пипия, в ближайшее время он сообщит дополнительную информацию.
Самый известный футбольный клуб Грузии был основан в 1925 году. Главным триумфом клуба является победа в 1981 году в Кубке кубков. В финале, который проходил в Дюссельдорфе, грузинская команда победила восточногерманский клуб "Карл Цейсс" 2:1.
В чемпионате Грузии 2021/2022 года "Динамо" занимает второе место и уступает чемпиону прошлого сезона "Динамо" Батуми девять очков.