https://sputnik-georgia.ru/20220721/eto-nepravilnaya-otsenka---gruzinskiy-deputat-o-zayavlenii-predstavitelya-gosdepa-268742837.html

"Это неправильная оценка" - грузинский депутат о заявлении представителя Госдепа

"Это неправильная оценка" - грузинский депутат о заявлении представителя Госдепа

Представитель Госдепа плохо проинформирован либо в этой ситуации возникло недопонимание, отметил депутат 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T16:06+0400

2022-07-21T16:06+0400

2022-07-21T16:09+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Никто из представителей грузинских властей не нападал на посла США в Грузии Келли Дегнан – это неправильная оценка, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.Пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил, что дезинформация и личные атаки на посла Дегнан и ее команду не соответствуют тому, как общаются друг с другом партнеры. Прайс назвал дезинформацией утверждения, что американское посольство вмешивается в работу грузинского суда.При этом депутат отметил, что вопросы появились в обществе и среди политиков после заявления судьи Лаши Чхиквадзе.Ранее судья Лаша Чхиквадзе заявил, что после оглашения приговора основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться."Еще вчера, до заявления Неда Прайса, я сказал, что было бы хорошо внести ясность в этот вопрос", - отметил Сарджвеладзе.Скандальное заявление судьи Чхиквадзе получило большой резонанс в Грузии.Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что это очень серьезное заявление, и выразил надежду, что министерство иностранных дел подключится и с использованием дипломатических каналов разберется в вопросе.Более резким в своих оценках был председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что ждал от посла США внятного разъяснения и опровержения того, что кто-то из американского посольства позволил себе оказать давления на судью, однако опровержения он так и не услышал.Оппозиция расценила комментарии представителей власти как нападки на стратегического партнера страны – США.В свою очередь, посол США Келли Дегнан заявила, что США и Грузия – хорошие друзья, поэтому, в случае возникновения разногласий, вопросы обсуждаются как в личных беседах, так и посредством публичных заявлений.Ранее судья Чхиквадзе раскрыл еще одну деталь разговора с сотрудником американского посольства. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что его запланированная поездка в США нежелательна и он изъят из списка. Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в Америку через несколько дней после оглашения приговора Гварамия.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

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