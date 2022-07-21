https://sputnik-georgia.ru/20220721/evropeyskiy-tsentralnyy-bank-vpervye-s-2011-goda-povysil-bazovuyu-protsentnuyu-stavku-268746361.html
Европейский центральный банк впервые с 2011 года повысил базовую процентную ставку
Европейский центральный банк впервые с 2011 года повысил базовую процентную ставку
В ожидании роста ставки мировые цены на нефть в четверг снижаются в пределах 5% 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T17:42+0400
2022-07-21T17:42+0400
2022-07-21T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых с нулевого уровня.Инфляция в еврозоне в годовом выражении по итогам июня ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 8,6% с 8,1% месяцем ранее.Решение стало первым повышением с 2011 года, следует из пресс-релиза регулятора.Регулятор поясняет, что дальнейший курс процентной ставки по-прежнему будет зависеть от данных и будет способствовать достижению целевого показателя инфляции в 2% в среднесрочной перспективе.В ожидании роста ставки, мировые цены на нефть в четверг снижаются в пределах 5%.По состоянию на 14.52 тбс цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,69%, до 101,91 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 4,84%, до 95,05 доллара.Трейдеры проявляют осторожность на сохранении рисков вокруг спроса на нефть, что сдерживает котировки. Инвесторы опасаются, что повышение ключевых ставок мировыми Центробанками из-за высокой инфляции в мире может привести в рецессии, что негативно для ожиданий вокруг спроса.
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экономика, новости, в мире, евросоюз, европейский центральный банк, инфляция
Европейский центральный банк впервые с 2011 года повысил базовую процентную ставку
В ожидании роста ставки мировые цены на нефть в четверг снижаются в пределах 5%
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых с нулевого уровня.
Инфляция в еврозоне в годовом выражении по итогам июня ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 8,6% с 8,1% месяцем ранее.
Решение стало первым повышением с 2011 года, следует из пресс-релиза регулятора.
"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,5%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля 2022 года", - говорится в сообщении.
Регулятор поясняет, что дальнейший курс процентной ставки по-прежнему будет зависеть от данных и будет способствовать достижению целевого показателя инфляции в 2% в среднесрочной перспективе.
В ожидании роста ставки, мировые цены на нефть в четверг снижаются в пределах 5%.
По состоянию на 14.52 тбс цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,69%, до 101,91 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 4,84%, до 95,05 доллара.
Трейдеры проявляют осторожность на сохранении рисков вокруг спроса на нефть, что сдерживает котировки. Инвесторы опасаются, что повышение ключевых ставок мировыми Центробанками из-за высокой инфляции в мире может привести в рецессии, что негативно для ожиданий вокруг спроса.