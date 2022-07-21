https://sputnik-georgia.ru/20220721/evrosoyuz-smyagchil-antirossiyskie-sanktsii-268753017.html
Евросоюз смягчил антироссийские санкции
Евросоюз смягчил антироссийские санкции
В рамках седьмого пакета санкций страны ЕС скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T21:54+0400
2022-07-21T21:54+0400
2022-07-21T22:14+0400
европа
новости
политика
россия
антироссийские санкции
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/01/251033589_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_edd2ebb7adeb3250271f7c3c2ef76432.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Евросоюз сделал исключение из санкций для сделок с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Совета ЕС.Кроме того, страны ЕС в рамках седьмого пакета санкций скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли.В сообщении отмечается, что техническая помощь России для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации.В четверг новые ограничительные меры утвердили представители стран Евросоюза. В новый пакет, среди прочего, вошли запрет на покупку золота и ювелирных изделий, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, также в черный список попали 50 новых физических и юридических лиц.Новые санкции вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.Европа ввела против Москвы уже шесть пакетов экономических ограничений после начала специальной военной операции на Украине.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/01/251033589_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f37bdf838cdf585b0ee3008852683305.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
европа, новости, политика, россия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
Евросоюз смягчил антироссийские санкции
21:54 21.07.2022 (обновлено: 22:14 21.07.2022)
В рамках седьмого пакета санкций страны ЕС скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik.
Евросоюз сделал исключение из санкций для сделок с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны, говорится
в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Совета ЕС.
Кроме того, страны ЕС в рамках седьмого пакета санкций скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли.
"Чтобы избежать любых негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире, ЕС принял решение распространить исключение из запрета на заключение сделок с рядом государственных предприятий в отношении сделок на сельскохозяйственную продукцию и транспортировку нефти в третьи страны", - указывается в документе.
В сообщении отмечается, что техническая помощь России для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации.
В четверг новые ограничительные меры утвердили представители стран Евросоюза. В новый пакет, среди прочего, вошли запрет на покупку золота и ювелирных изделий, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, также в черный список попали 50 новых физических и юридических лиц.
Новые санкции вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.
Европа ввела против Москвы уже шесть пакетов экономических ограничений после начала специальной военной операции на Украине.