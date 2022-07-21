https://sputnik-georgia.ru/20220721/evrosoyuz-smyagchil-antirossiyskie-sanktsii-268753017.html

Евросоюз смягчил антироссийские санкции

Евросоюз смягчил антироссийские санкции

В рамках седьмого пакета санкций страны ЕС скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T21:54+0400

2022-07-21T21:54+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Евросоюз сделал исключение из санкций для сделок с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Совета ЕС.Кроме того, страны ЕС в рамках седьмого пакета санкций скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли.В сообщении отмечается, что техническая помощь России для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации.В четверг новые ограничительные меры утвердили представители стран Евросоюза. В новый пакет, среди прочего, вошли запрет на покупку золота и ювелирных изделий, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, также в черный список попали 50 новых физических и юридических лиц.Новые санкции вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.Европа ввела против Москвы уже шесть пакетов экономических ограничений после начала специальной военной операции на Украине.

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европа, новости, политика, россия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022