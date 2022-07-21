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Грузии нужна деловая, а не уличная политика – вице-спикер парламента
Грузии нужна деловая, а не уличная политика – вице-спикер парламента
Оппозиция планирует массовые акции протеста с сентября 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T11:39+0400
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политика
грузия
новости
георгий вольский
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Планируемые оппозицией уличные акции отрицательно скажутся не только на политической среде, но и на Грузии в целом, считают в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Ранее лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что у оппозиции есть планомерная стратегия – с сентября начать массовые мирные протесты, неповиновение нелегитимным властям. По его словам, это единственный путь для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Безнравственными планы оппозиции назвал первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский."В сентябре должны возобновиться выступления, митинги и вновь должна быть предложена антивластная повестка дня для общества, которое и так устало от проблем. Думаю, что это безнравственно. Вместе с тем, это политически вредно и, самое главное, это вредно и для страны", – заяви Вольский.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии, и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии, которую поддержал Евросовет, сказано, что она должна выполнить конкретные условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
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политика, грузия, новости, георгий вольский, еврокомиссия

Грузии нужна деловая, а не уличная политика – вице-спикер парламента

11:39 21.07.2022 (обновлено: 12:06 21.07.2022)
© photo: Sputnik / StringerГия Вольский. Съезд правящей партии "Грузинская мечта" 16 января 2021 года
Гия Вольский. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Оппозиция планирует массовые акции протеста с сентября
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Планируемые оппозицией уличные акции отрицательно скажутся не только на политической среде, но и на Грузии в целом, считают в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Ранее лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что у оппозиции есть планомерная стратегия – с сентября начать массовые мирные протесты, неповиновение нелегитимным властям. По его словам, это единственный путь для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"Грузии нужна деловая, спокойная, ориентированная на результат политика, а не уличная политика, не политика радикализации, не политика отделения, которую мы видим со стороны определенных радикальных партий", – заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе журналистам.

Безнравственными планы оппозиции назвал первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский.
"В сентябре должны возобновиться выступления, митинги и вновь должна быть предложена антивластная повестка дня для общества, которое и так устало от проблем. Думаю, что это безнравственно. Вместе с тем, это политически вредно и, самое главное, это вредно и для страны", – заяви Вольский.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии, и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.
В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии, которую поддержал Евросовет, сказано, что она должна выполнить конкретные условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
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