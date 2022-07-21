https://sputnik-georgia.ru/20220721/gruzinskaya-mechta-obvinyaet-chast-oppozitsii-v-destruktivnykh-deystviyakh-268730353.html

Грузии нужна деловая, а не уличная политика – вице-спикер парламента

Грузии нужна деловая, а не уличная политика – вице-спикер парламента

Оппозиция планирует массовые акции протеста с сентября 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T11:39+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Планируемые оппозицией уличные акции отрицательно скажутся не только на политической среде, но и на Грузии в целом, считают в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Ранее лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что у оппозиции есть планомерная стратегия – с сентября начать массовые мирные протесты, неповиновение нелегитимным властям. По его словам, это единственный путь для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Безнравственными планы оппозиции назвал первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский."В сентябре должны возобновиться выступления, митинги и вновь должна быть предложена антивластная повестка дня для общества, которое и так устало от проблем. Думаю, что это безнравственно. Вместе с тем, это политически вредно и, самое главное, это вредно и для страны", – заяви Вольский.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии, и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии, которую поддержал Евросовет, сказано, что она должна выполнить конкретные условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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политика, грузия, новости, георгий вольский, еврокомиссия