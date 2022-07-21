https://sputnik-georgia.ru/20220721/gruziya-stala-chlenom-evropeyskogo-sotrudnichestva-v-oblasti-nauchnykh-issledovaniy-268729244.html
Грузия стала членом Европейского сотрудничества в области научных исследований
Грузия стала членом Европейского сотрудничества в области научных исследований
По словам Чхенкели, полноценное членство в COST является огромным достижением для Грузии 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T10:22+0400
2022-07-21T10:22+0400
2022-07-21T11:08+0400
грузия
новости
общество
михаил чхенкели
ираклий гарибашвили
брюссель
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581789_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6c0de6675355d07b2233aa6bccc1bf95.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузия стала полноценным членом Европейского сотрудничества в области научных исследований и технологий (COST), сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.Глава Минобразования Михаил Чхенкели встретился с директором ассоциации COST Рональд де Бруином и обсудил с ним данный вопрос. Как отмечают в Минобразования, членство в COST откроет грузинским ученым огромные возможности.Чхенкели поблагодарил Бруина за содействие и отметил, что представители стран-участниц COST выразили огромную поддержку, когда на парижском заседании генассамблеи организации в марте этого года единогласно поддержали Грузию на пути вступления в семью европейского сотрудничества.Рональд де Бруин выразил надежду, что грузинские ученые максимально подключатся к данному процессу и будут пользоваться всеми возможностями, которые откроются для них с помощью COST.Бруин сообщил, что осенью 2022 года в Брюсселе состоится очередная встреча комитета руководителей ассоциация, и в ней Грузия будет представлена уже в статусе полноценного члена.COST является одной из самых старых европейских организаций в области науки и технологий, она была основана в 1971 году. Главная цель организации – помочь европейским исследователям наладить связи, а также повысить узнаваемость об их исследовательской деятельности путем семинаров, конференции, летних научных школ и совместных проектов.В COST входят около сорока государств. Организация финансирует сетевые проекты фундаментальных или прикладных исследований (COST actions) длительностью 4 года.
брюссель
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581789_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_4814856c802ceb298669ee3e1f356fcb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, михаил чхенкели, ираклий гарибашвили, брюссель, париж
Грузия стала членом Европейского сотрудничества в области научных исследований
10:22 21.07.2022 (обновлено: 11:08 21.07.2022)
По словам Чхенкели, полноценное членство в COST является огромным достижением для Грузии
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузия стала полноценным членом Европейского сотрудничества в области научных исследований и технологий (COST), сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.
Глава Минобразования Михаил Чхенкели встретился с директором ассоциации COST Рональд де Бруином и обсудил с ним данный вопрос. Как отмечают в Минобразования, членство в COST откроет грузинским ученым огромные возможности.
Чхенкели поблагодарил Бруина за содействие и отметил, что представители стран-участниц COST выразили огромную поддержку, когда на парижском заседании генассамблеи организации в марте этого года единогласно поддержали Грузию на пути вступления в семью европейского сотрудничества.
Рональд де Бруин выразил надежду, что грузинские ученые максимально подключатся к данному процессу и будут пользоваться всеми возможностями, которые откроются для них с помощью COST.
Бруин сообщил, что осенью 2022 года в Брюсселе состоится очередная встреча комитета руководителей ассоциация, и в ней Грузия будет представлена уже в статусе полноценного члена.
COST является одной из самых старых европейских организаций в области науки и технологий, она была основана в 1971 году. Главная цель организации – помочь европейским исследователям наладить связи, а также повысить узнаваемость об их исследовательской деятельности путем семинаров, конференции, летних научных школ и совместных проектов.
В COST входят около сорока государств. Организация финансирует сетевые проекты фундаментальных или прикладных исследований (COST actions) длительностью 4 года.