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Грузия стала членом Европейского сотрудничества в области научных исследований

Грузия стала членом Европейского сотрудничества в области научных исследований

По словам Чхенкели, полноценное членство в COST является огромным достижением для Грузии 21.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузия стала полноценным членом Европейского сотрудничества в области научных исследований и технологий (COST), сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.Глава Минобразования Михаил Чхенкели встретился с директором ассоциации COST Рональд де Бруином и обсудил с ним данный вопрос. Как отмечают в Минобразования, членство в COST откроет грузинским ученым огромные возможности.Чхенкели поблагодарил Бруина за содействие и отметил, что представители стран-участниц COST выразили огромную поддержку, когда на парижском заседании генассамблеи организации в марте этого года единогласно поддержали Грузию на пути вступления в семью европейского сотрудничества.Рональд де Бруин выразил надежду, что грузинские ученые максимально подключатся к данному процессу и будут пользоваться всеми возможностями, которые откроются для них с помощью COST.Бруин сообщил, что осенью 2022 года в Брюсселе состоится очередная встреча комитета руководителей ассоциация, и в ней Грузия будет представлена уже в статусе полноценного члена.COST является одной из самых старых европейских организаций в области науки и технологий, она была основана в 1971 году. Главная цель организации – помочь европейским исследователям наладить связи, а также повысить узнаваемость об их исследовательской деятельности путем семинаров, конференции, летних научных школ и совместных проектов.В COST входят около сорока государств. Организация финансирует сетевые проекты фундаментальных или прикладных исследований (COST actions) длительностью 4 года.

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