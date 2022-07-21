https://sputnik-georgia.ru/20220721/izvestna-data-sessiy-dlya-abiturientov-ne-sdavshikh-ene-iz-za-covid-19-268743079.html

Названа дата сессий для абитуриентов, не сдавших ЕНЭ из-за коронавируса

Названа дата сессий для абитуриентов, не сдавших ЕНЭ из-за коронавируса

Оказалось, что в Грузии есть абитуриенты, которые не смогли попасть на вступительные экзамены из-за коронавируса 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T16:27+0400

2022-07-21T16:27+0400

2022-07-21T16:52+0400

енэ

грузия

общество

новости

студенты

вступительные экзамены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23687/88/236878807_0:46:1595:943_1920x0_80_0_0_5dfbdbfc633cd22f459e0bf9b05f8e01.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены для тех абитуриентов, которые не смогли присутствовать на сессиях из-за коронавируса, начинаются с 24 июля, говорится в сообщении Национального центра экзаменов и оценок Грузии.Так, 24 июля эти абитуриенты смогут сдать экзамены по английскому языку, русскому языку, химии, литературе. Экзамен по изобразительному и прикладному искусству пройдет 26 июля.Дополнительная сессия назначена и для тех педагогов, которые не смогли сдать экзамен на старшего учителя. Они смогут сдать этот экзамен 24 июля.В Грузии открыты 22 экзаменационных центра. В этом году сдать экзамены выразили около 90 тысяч желающих. Среди них более 41 тысячи - это абитуриенты, более 2,5 тысячи желающих сдать грантовый экзамен студентов, а более 9,5 тысячи - общий магистерский экзамен.Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

енэ, грузия, общество, новости, студенты, вступительные экзамены