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Названа дата сессий для абитуриентов, не сдавших ЕНЭ из-за коронавируса
Названа дата сессий для абитуриентов, не сдавших ЕНЭ из-за коронавируса
Оказалось, что в Грузии есть абитуриенты, которые не смогли попасть на вступительные экзамены из-за коронавируса 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T16:27+0400
2022-07-21T16:27+0400
2022-07-21T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены для тех абитуриентов, которые не смогли присутствовать на сессиях из-за коронавируса, начинаются с 24 июля, говорится в сообщении Национального центра экзаменов и оценок Грузии.Так, 24 июля эти абитуриенты смогут сдать экзамены по английскому языку, русскому языку, химии, литературе. Экзамен по изобразительному и прикладному искусству пройдет 26 июля.Дополнительная сессия назначена и для тех педагогов, которые не смогли сдать экзамен на старшего учителя. Они смогут сдать этот экзамен 24 июля.В Грузии открыты 22 экзаменационных центра. В этом году сдать экзамены выразили около 90 тысяч желающих. Среди них более 41 тысячи - это абитуриенты, более 2,5 тысячи желающих сдать грантовый экзамен студентов, а более 9,5 тысячи - общий магистерский экзамен.Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.
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енэ, грузия, общество, новости, студенты, вступительные экзамены
Названа дата сессий для абитуриентов, не сдавших ЕНЭ из-за коронавируса
16:27 21.07.2022 (обновлено: 16:52 21.07.2022)
Оказалось, что в Грузии есть абитуриенты, которые не смогли попасть на вступительные экзамены из-за коронавируса
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik.
Единые национальные экзамены для тех абитуриентов, которые не смогли присутствовать на сессиях из-за коронавируса, начинаются с 24 июля, говорится в сообщении
Национального центра экзаменов и оценок Грузии.
В Грузии ЕНЭ проходят с 4 по 22 июля. Однако некоторые абитуриенты не смогли прийти на ЕНЭ из-за того, что заболели коронавирусом. Центр экзаменов и оценок обещал им составить отдельный дополнительный график сессий. Для этого они должны были быть зарегистрированы в базе данных Минздрава.
Так, 24 июля эти абитуриенты смогут сдать экзамены по английскому языку, русскому языку, химии, литературе. Экзамен по изобразительному и прикладному искусству пройдет 26 июля.
Дополнительная сессия назначена и для тех педагогов, которые не смогли сдать экзамен на старшего учителя. Они смогут сдать этот экзамен 24 июля.
В Грузии открыты 22 экзаменационных центра. В этом году сдать экзамены выразили около 90 тысяч желающих. Среди них более 41 тысячи - это абитуриенты, более 2,5 тысячи желающих сдать грантовый экзамен студентов, а более 9,5 тысячи - общий магистерский экзамен.
Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.
Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.