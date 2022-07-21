https://sputnik-georgia.ru/20220721/koroleve-romansa---86-minkult-gruzii-pozdravil-nani-bregvadze-s-dnem-rozhdeniya-268748463.html

"Королеве романса - 86": Минкульт Грузии поздравил Нани Брегвадзе с днем рождения

"Королеве романса - 86": Минкульт Грузии поздравил Нани Брегвадзе с днем рождения

Живую легенду горячо поздравляют ее друзья, коллеги и поклонники 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T18:38+0400

2022-07-21T18:38+0400

2022-07-21T18:38+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Знаменитую грузинскую певицу Нани Брегвадзе с днем рождения поздравили в министерстве культуры, спорта и молодежи страны.Известной эстрадной исполнительнице, народной артистке Грузии Нани Брегвадзе, которую по праву называют "королевой романса", сегодня, 21 июля, исполнилось 86 лет. Живую легенду горячо поздравляют ее друзья, коллеги и поклонники."Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поздравляет госпожу Нани с днем ​​рождения и желает ей долголетия и творческих активных лет", - говорится в поздравительном письме ведомства.Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1938 года в Тбилиси в семье, в которой пели почти все – прабабушка, тетя, мама, сестры и брат. С шести лет Брегвадзе пела русские романсы и песни. В 1961 году она закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили. Сценическую деятельность начала с 1956 года. В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", после этого 15 лет пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру."Я вам нравлюсь? Большое спасибо!" - откровенное интервью Нани Брегвадзе >>>Артистка также снималась в фильмах "Орэра, полный вперед!", "Ожерелье для моей любимой", "Голубые города". Песни в ее исполнении звучат в фильмах "Дата Туташхия", "Мелодии Верийского квартала", "Встреча в горах" и многих других.Награждена званиями народной артистки Грузии и СССР. В ее репертуаре широко известные песни и романсы: "Ожидание", "Потерянная любовь", "Где же был ты, мой любимый", "Я помню вальса звук", "Только раз бывает в жизни встреча".

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, тбилиси, нани брегвадзе, грузия, новости, культура