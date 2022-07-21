"Королеве романса - 86": Минкульт Грузии поздравил Нани Брегвадзе с днем рождения
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПевица Нани Брегвадзе
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Живую легенду горячо поздравляют ее друзья, коллеги и поклонники
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Знаменитую грузинскую певицу Нани Брегвадзе с днем рождения поздравили в министерстве культуры, спорта и молодежи страны.
Известной эстрадной исполнительнице, народной артистке Грузии Нани Брегвадзе, которую по праву называют "королевой романса", сегодня, 21 июля, исполнилось 86 лет. Живую легенду горячо поздравляют ее друзья, коллеги и поклонники.
© photo: Sputnik / Alexey KudenkoНани Брегвадзе
Нани Брегвадзе
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
"Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поздравляет госпожу Нани с днем рождения и желает ей долголетия и творческих активных лет", - говорится в поздравительном письме ведомства.
Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1938 года в Тбилиси в семье, в которой пели почти все – прабабушка, тетя, мама, сестры и брат. С шести лет Брегвадзе пела русские романсы и песни.
Нани Брегвадзе и Роберт Бардзимашвили
© photo: Sputnik / Pishchalnikov/
В 1961 году она закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили. Сценическую деятельность начала с 1956 года. В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", после этого 15 лет пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру.
Артистка также снималась в фильмах "Орэра, полный вперед!", "Ожерелье для моей любимой", "Голубые города". Песни в ее исполнении звучат в фильмах "Дата Туташхия", "Мелодии Верийского квартала", "Встреча в горах" и многих других.
© photo: Sputnik / Rukhyan / Перейти в фотобанкГрузинская певица и пианистка, народная артистка СССР Нани Георгиевна Брегвадзе в дни ежегодного праздника народных традиций "Тбилисоба" в квартале Абанотубани
Грузинская певица и пианистка, народная артистка СССР Нани Георгиевна Брегвадзе в дни ежегодного праздника народных традиций "Тбилисоба" в квартале Абанотубани
© photo: Sputnik / Rukhyan/
Награждена званиями народной артистки Грузии и СССР. В ее репертуаре широко известные песни и романсы: "Ожидание", "Потерянная любовь", "Где же был ты, мой любимый", "Я помню вальса звук", "Только раз бывает в жизни встреча".