Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220721/koroleve-romansa---86-minkult-gruzii-pozdravil-nani-bregvadze-s-dnem-rozhdeniya-268748463.html
"Королеве романса - 86": Минкульт Грузии поздравил Нани Брегвадзе с днем рождения
"Королеве романса - 86": Минкульт Грузии поздравил Нани Брегвадзе с днем рождения
Живую легенду горячо поздравляют ее друзья, коллеги и поклонники 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T18:38+0400
2022-07-21T18:38+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
тбилиси
нани брегвадзе
грузия
новости
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/15/268747597_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7e655f917c900701a34ffa55955b8027.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Знаменитую грузинскую певицу Нани Брегвадзе с днем рождения поздравили в министерстве культуры, спорта и молодежи страны.Известной эстрадной исполнительнице, народной артистке Грузии Нани Брегвадзе, которую по праву называют "королевой романса", сегодня, 21 июля, исполнилось 86 лет. Живую легенду горячо поздравляют ее друзья, коллеги и поклонники."Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поздравляет госпожу Нани с днем ​​рождения и желает ей долголетия и творческих активных лет", - говорится в поздравительном письме ведомства.Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1938 года в Тбилиси в семье, в которой пели почти все – прабабушка, тетя, мама, сестры и брат. С шести лет Брегвадзе пела русские романсы и песни. В 1961 году она закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили. Сценическую деятельность начала с 1956 года. В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", после этого 15 лет пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру."Я вам нравлюсь? Большое спасибо!" - откровенное интервью Нани Брегвадзе &gt;&gt;&gt;Артистка также снималась в фильмах "Орэра, полный вперед!", "Ожерелье для моей любимой", "Голубые города". Песни в ее исполнении звучат в фильмах "Дата Туташхия", "Мелодии Верийского квартала", "Встреча в горах" и многих других.Награждена званиями народной артистки Грузии и СССР. В ее репертуаре широко известные песни и романсы: "Ожидание", "Потерянная любовь", "Где же был ты, мой любимый", "Я помню вальса звук", "Только раз бывает в жизни встреча".
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/15/268747597_99:0:1200:826_1920x0_80_0_0_22ec0089a363d4aac9e87f7d05ed4a37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство культуры, спорта и молодежи грузии, тбилиси, нани брегвадзе, грузия, новости, культура

"Королеве романса - 86": Минкульт Грузии поздравил Нани Брегвадзе с днем рождения

18:38 21.07.2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПевица Нани Брегвадзе
Певица Нани Брегвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Живую легенду горячо поздравляют ее друзья, коллеги и поклонники
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Знаменитую грузинскую певицу Нани Брегвадзе с днем рождения поздравили в министерстве культуры, спорта и молодежи страны.
Известной эстрадной исполнительнице, народной артистке Грузии Нани Брегвадзе, которую по праву называют "королевой романса", сегодня, 21 июля, исполнилось 86 лет. Живую легенду горячо поздравляют ее друзья, коллеги и поклонники.
© photo: Sputnik / Alexey KudenkoНани Брегвадзе
Нани Брегвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2022
Нани Брегвадзе
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
"Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поздравляет госпожу Нани с днем ​​рождения и желает ей долголетия и творческих активных лет", - говорится в поздравительном письме ведомства.
Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1938 года в Тбилиси в семье, в которой пели почти все – прабабушка, тетя, мама, сестры и брат. С шести лет Брегвадзе пела русские романсы и песни.
© photo: Sputnik / Pishchalnikov / Перейти в фотобанкНани Брегвадзе и Роберт Бардзимашвили
Нани Брегвадзе и Роберт Бардзимашвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2022
Нани Брегвадзе и Роберт Бардзимашвили
© photo: Sputnik / Pishchalnikov
/
Перейти в фотобанк
В 1961 году она закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили. Сценическую деятельность начала с 1956 года. В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", после этого 15 лет пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру.
"Я вам нравлюсь? Большое спасибо!" - откровенное интервью Нани Брегвадзе >>>
Артистка также снималась в фильмах "Орэра, полный вперед!", "Ожерелье для моей любимой", "Голубые города". Песни в ее исполнении звучат в фильмах "Дата Туташхия", "Мелодии Верийского квартала", "Встреча в горах" и многих других.
© photo: Sputnik / Rukhyan / Перейти в фотобанкГрузинская певица и пианистка, народная артистка СССР Нани Георгиевна Брегвадзе в дни ежегодного праздника народных традиций "Тбилисоба" в квартале Абанотубани
Грузинская певица и пианистка, народная артистка СССР Нани Георгиевна Брегвадзе в дни ежегодного праздника народных традиций Тбилисоба в квартале Абанотубани - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2022
Грузинская певица и пианистка, народная артистка СССР Нани Георгиевна Брегвадзе в дни ежегодного праздника народных традиций "Тбилисоба" в квартале Абанотубани
© photo: Sputnik / Rukhyan
/
Перейти в фотобанк
Награждена званиями народной артистки Грузии и СССР. В ее репертуаре широко известные песни и романсы: "Ожидание", "Потерянная любовь", "Где же был ты, мой любимый", "Я помню вальса звук", "Только раз бывает в жизни встреча".
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0