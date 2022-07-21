https://sputnik-georgia.ru/20220721/kto-sygraet-pushkina-v-filme-myuzikle-268732944.html

Кто сыграет Пушкина в фильме-мюзикле?

Кто сыграет Пушкина в фильме-мюзикле?

По структуре фильм будет чем-то похож на "Ла-Ла-Ленд", но аутентичный, обещают продюсеры 21.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Роль Александра Пушкина в предстоящем фильме-мюзикле о жизни великого русского поэта сыграет новый секс-символ российского кино и театра – 29-летний актер Юрий Борисов.Картина выйдет в прокат 14 февраля 2024 года. По словам продюсера проекта Петра Анурова, по структуре лента будет похожа на американский "Ла-Ла-Ленд"."Это история взросления поэта. Фильм будет идти как кино, но в какие-то моменты он будет переходить в хореографические и музыкальные номера с использованием стихов Пушкина. Наверное, по структуре это будет чем-то похоже на "Ла-Ла-Ленд", но аутентичный... Выходим в прокат 14 февраля 2024 года", – рассказал Ануров в ходе питчинга национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.Юра Борисов – Лауреат премии "Золотой орел" (2021) и "Золотой лист" (2013). Актер года GQ (2020). Снимался в фильмах "Бык", "Купе номер 6", "Капитан Волконогов бежал", "Калашников", "Красный призрак", "Серебряные коньки", "Елена", "Кто-нибудь видел мою девчонку?", "Петровы в гриппе" и многих других.

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россия, юрий борисов, новости, культура, шоу-бизнес