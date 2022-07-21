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Лавров о спецоперации, переговорах с Украиной и разрыве отношений с Европой
Лавров о спецоперации, переговорах с Украиной и разрыве отношений с Европой
Почему российская спецоперация на Украине была неизбежна? Как изменились географические задачи СВО и с чем это связано? Кто не дает Киеву вести переговоры с... 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T15:03+0400
2022-07-21T15:03+0400
2022-07-21T15:03+0400
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Зачем Запад втягивает генсека ООН "в свои игры с зерном"? И пойдет ли Европа на полный разрыв отношений с Россией? На эти и другие вопросы глава российского МИД Сергей Лавров ответил в интервью Sputnik и RT, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
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видео, мультимедиа, лавров, сергей лавров, маргарита симоньян, sputnik, россия, политика, видео
Лавров о спецоперации, переговорах с Украиной и разрыве отношений с Европой
Почему российская спецоперация на Украине была неизбежна? Как изменились географические задачи СВО и с чем это связано? Кто не дает Киеву вести переговоры с Москвой?
Зачем Запад втягивает генсека ООН "в свои игры с зерном"? И пойдет ли Европа на полный разрыв отношений с Россией? На эти и другие вопросы глава российского МИД Сергей Лавров ответил в интервью Sputnik и RT, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.