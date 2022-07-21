https://sputnik-georgia.ru/20220721/lavrov-o-spetsoperatsii-peregovorakh-s-ukrainoy-i-razryve-otnosheniy-s-evropoy-268741222.html

Лавров о спецоперации, переговорах с Украиной и разрыве отношений с Европой

Лавров о спецоперации, переговорах с Украиной и разрыве отношений с Европой

Почему российская спецоперация на Украине была неизбежна? Как изменились географические задачи СВО и с чем это связано? Кто не дает Киеву вести переговоры с... 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T15:03+0400

2022-07-21T15:03+0400

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Зачем Запад втягивает генсека ООН "в свои игры с зерном"? И пойдет ли Европа на полный разрыв отношений с Россией? На эти и другие вопросы глава российского МИД Сергей Лавров ответил в интервью Sputnik и RT, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, лавров, сергей лавров, маргарита симоньян, sputnik, россия, политика, видео