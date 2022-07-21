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МВД Грузии раскрыло детали жестокого убийства в Тбилиси
МВД Грузии раскрыло детали жестокого убийства в Тбилиси
По версии следствия, задержанный ранил ножом свою 39-летнюю мать и ее 54-летнего знакомого. После чего скрылся с места преступления 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T19:03+0400
2022-07-21T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полиция задержала двух мужчин по делу об умышленном убийстве и попытке умышленного убийства, совершенных на окраине Тбилиси в районе Поничала, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По информации ведомства, один из задержанных, который ранее был судим, а сейчас отбывал срок условно, обвиняется в "умышленном убийстве по гендерному признаку" и "попытке убийства двух или более членов семьи, совершенных также по гендерному признаку". Второй задержанный обвиняется в "недонесении об особо тяжком преступлении".От полученных ран мужчина скончался на месте, а женщина до сих пор остается в больнице.После совершения преступления обвиняемый рассказал о содеянном своему другу, который скрыл это факт от полиции.По информации СМИ, молодой человек угрожал убитому мужчине и его семье, грозился убить его, если тот не оставит его мать в покое. Убитый был вдовцом, а раненая женщина разведена. Она работала на местном рынке, а знакомый мужчина помогал ей в торговле.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство
МВД Грузии раскрыло детали жестокого убийства в Тбилиси
19:03 21.07.2022 (обновлено: 19:36 21.07.2022)
По версии следствия, задержанный ранил ножом свою 39-летнюю мать и ее 54-летнего знакомого. После чего скрылся с места преступления
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полиция задержала двух мужчин по делу об умышленном убийстве и попытке умышленного убийства, совершенных на окраине Тбилиси в районе Поничала, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По информации ведомства, один из задержанных, который ранее был судим, а сейчас отбывал срок условно, обвиняется в "умышленном убийстве по гендерному признаку" и "попытке убийства двух или более членов семьи, совершенных также по гендерному признаку". Второй задержанный обвиняется в "недонесении об особо тяжком преступлении".
Следствие установило, что 19 июля 23-летний обвиняемый ранил ножом свою 39-летнюю мать и ее 54-летнего знакомого, после чего скрылся с места преступления, говорится в сообщении
.
От полученных ран мужчина скончался на месте, а женщина до сих пор остается в больнице.
После совершения преступления обвиняемый рассказал о содеянном своему другу, который скрыл это факт от полиции.
По информации СМИ, молодой человек угрожал убитому мужчине и его семье, грозился убить его, если тот не оставит его мать в покое. Убитый был вдовцом, а раненая женщина разведена. Она работала на местном рынке, а знакомый мужчина помогал ей в торговле.