https://sputnik-georgia.ru/20220721/mvd-gruzii-raskrylo-detali-zhestokogo-ubiystva-v-tbilisi-268749243.html

МВД Грузии раскрыло детали жестокого убийства в Тбилиси

МВД Грузии раскрыло детали жестокого убийства в Тбилиси

По версии следствия, задержанный ранил ножом свою 39-летнюю мать и ее 54-летнего знакомого. После чего скрылся с места преступления 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T19:03+0400

2022-07-21T19:03+0400

2022-07-21T19:36+0400

грузия

новости

происшествия

мвд грузии

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268491133_0:43:2731:1579_1920x0_80_0_0_7c779c3981405cf054815f11d4403b26.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полиция задержала двух мужчин по делу об умышленном убийстве и попытке умышленного убийства, совершенных на окраине Тбилиси в районе Поничала, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По информации ведомства, один из задержанных, который ранее был судим, а сейчас отбывал срок условно, обвиняется в "умышленном убийстве по гендерному признаку" и "попытке убийства двух или более членов семьи, совершенных также по гендерному признаку". Второй задержанный обвиняется в "недонесении об особо тяжком преступлении".От полученных ран мужчина скончался на месте, а женщина до сих пор остается в больнице.После совершения преступления обвиняемый рассказал о содеянном своему другу, который скрыл это факт от полиции.По информации СМИ, молодой человек угрожал убитому мужчине и его семье, грозился убить его, если тот не оставит его мать в покое. Убитый был вдовцом, а раненая женщина разведена. Она работала на местном рынке, а знакомый мужчина помогал ей в торговле.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство