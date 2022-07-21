https://sputnik-georgia.ru/20220721/nazvany-sroki-vosstanovleniya-povrezhdennogo-opolznem-uchastka-dorogi-tskhneti-kodzhori-268750731.html
Названы сроки восстановления поврежденного оползнем участка дороги Цхнети-Коджори
Названы сроки восстановления поврежденного оползнем участка дороги Цхнети-Коджори
На участке уже завершена установка вертикальных анкеров и ведется строительство фундамента защитной стены 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T20:06+0400
2022-07-21T20:06+0400
2022-07-21T20:06+0400
грузия
новости
происшествия
каха каладзе
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24106/10/241061038_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_71a18c5161c38511419753e4ab349f64.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Противооползневые мероприятия и работы по восстановлению участка автомобильной дороги Цхнети-Коджори (пригород Тбилиси) на улице Юнкеров, пострадавшего во время схода оползня, завершатся в сентябре - к началу учебного года, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.По словам мэра, на участке уже завершена установка вертикальных анкеров и ведется строительство фундамента защитной стены, после чего будет возведена железобетонная стена.Общая стоимость работ по восстановлению дороги и противооползневых мероприятий составляет 536 тысяч лари. Их осуществляет городская служба по развитию инфраструктуры мэрии Тбилиси.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24106/10/241061038_111:0:1888:1333_1920x0_80_0_0_bd3a0cdc419d40b9bbfdf71abdc114d8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, каха каладзе, дороги
Названы сроки восстановления поврежденного оползнем участка дороги Цхнети-Коджори
На участке уже завершена установка вертикальных анкеров и ведется строительство фундамента защитной стены
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Противооползневые мероприятия и работы по восстановлению участка автомобильной дороги Цхнети-Коджори (пригород Тбилиси) на улице Юнкеров, пострадавшего во время схода оползня, завершатся в сентябре - к началу учебного года, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"С сегодняшнего дня уже можно двигаться по одному участку дороги. Долгое время мы наблюдали, провели определенные работы, и участок дороги, который будет открыт, будет безопасным. Параллельно продолжаются оставшиеся работы и в конце августа, в сентябре, до начала школы движение будет полностью восстановлено", - сказал Каладзе.
По словам мэра, на участке уже завершена установка вертикальных анкеров и ведется строительство фундамента защитной стены, после чего будет возведена железобетонная стена.
Общая стоимость работ по восстановлению дороги и противооползневых мероприятий составляет 536 тысяч лари. Их осуществляет городская служба по развитию инфраструктуры мэрии Тбилиси.