https://sputnik-georgia.ru/20220721/nazvany-sroki-vosstanovleniya-povrezhdennogo-opolznem-uchastka-dorogi-tskhneti-kodzhori-268750731.html

Названы сроки восстановления поврежденного оползнем участка дороги Цхнети-Коджори

Названы сроки восстановления поврежденного оползнем участка дороги Цхнети-Коджори

На участке уже завершена установка вертикальных анкеров и ведется строительство фундамента защитной стены 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T20:06+0400

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2022-07-21T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Противооползневые мероприятия и работы по восстановлению участка автомобильной дороги Цхнети-Коджори (пригород Тбилиси) на улице Юнкеров, пострадавшего во время схода оползня, завершатся в сентябре - к началу учебного года, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.По словам мэра, на участке уже завершена установка вертикальных анкеров и ведется строительство фундамента защитной стены, после чего будет возведена железобетонная стена.Общая стоимость работ по восстановлению дороги и противооползневых мероприятий составляет 536 тысяч лари. Их осуществляет городская служба по развитию инфраструктуры мэрии Тбилиси.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, каха каладзе, дороги