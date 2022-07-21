https://sputnik-georgia.ru/20220721/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-grafik-otklyucheniya-268718809.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график отключения

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график отключения

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T10:02+0400

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2022-07-21T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 21 июля, сообщают в компании "Теласи".В частности, в районе Исани в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей Кахетинского шоссе, ул. Бачана, Вахтанга Шестого, Гиоргия Церетели, Ладо Месхишвили, Цуцкиридзе, Ломоури, Самокалако и Абдушелишвили.В Самгорском районе с 10:00 до 18:00 света не будет у населения поселка Орхеви (частично), ул. Твалчрелидзе, Маисурадзе, Хомлели (частично) и Абашвили. С 10:00 до 15:00 – у жителей I, II, IV микрорайонов Варкетили-3, Верхнего плато Варкетили-3 (частично), ул. Романоза Хомлели (частично), Триалетской, Борцов за единство Грузии, Кахниашвили и Джавахетской.В районе Чугурети сбой в подаче электричества с 10:00 до 18:00 часов коснется жителей пр. Давида Агмашенебили (частично), ул. Михаила Цинамдзгвришвили и Римской.В Мтацминдском и Крцанисском районах в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей села Коджори, села Табахмела, села Цавкиси, села Шиндиси, Руставского шоссе (частично), ул. Шота Нишнианидзе, Асатиани, Або Тбилели, Абовяна и Абесадзе.В связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 14:00 ограничения коснутся жителей пр. Руставели (частично), ул. Бамбис риги, Ираклия Второго, Коте Абхази, Шота Нишнианидзе, Ркинис риги, Сионской и Шардена.В Дидубе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей Набережной космонавтов, I, III, IV кварталов Дигомского массива (частично), пр. Робакидзе (частично) и ул. Хошараули.В Глданском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 16:00 ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили, ул. Барисахо, Уцера, Давида Сараджишвили, Ливанской, Ульянова, Баралети и Элефтера Андроникашвили.В районе Ваке с 10:00 до 16:00 электроснабжение ограничат жителям ул. Димитрия Бакрадзе, Зандукели, Костава, Казбеги, Гудаурской, Хорава, Инолы Гургулия, Тариела Сванидзе, Шота Милорава, Арагвской, Белинского, Човелидзе, Татишвили, Меликишвили, Барнова, Алексия Мачавариани, Тархнишвили, Эрекле Татишвили и Гиоргия Шенгелая.В Сабуртало в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей ул. Бахтрионской, Кутузова, Мгалоблишвили, Сабурталинской, Ташкентской, Гамрекели и Сулхана Цинцадзе.С 10:00 до 18:00 – у населения села Лиси (частично), поселка Вашлиджвари, III микрорайона Диди Дигоми (частично), ул. Бахтрионской, Петрице, Топуридзе Валентина, Мухрана Мачавариани, Икалто, Костава, Царя Мириана и Баграта Третьего. С 12:00 до 13:00 ограничения коснутся жителей пр. Важа Пшавела и ул. Петре Кавтарадзе.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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тбилиси, грузия, новости, общество, теласи, электроэнергия