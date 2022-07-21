https://sputnik-georgia.ru/20220721/pokhitil-chtoby-zhenitsya---politsiya-marneuli-zaderzhala-zhenikha-i-vernula-nevestu-268740403.html

Похитил, чтобы жениться – полиция Марнеули задержала жениха и вернула невесту

Похитил, чтобы жениться – полиция Марнеули задержала жениха и вернула невесту

Задержаны двое мужчин 33 и 45 лет – им грозит от двух до четырех лет тюрьмы 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T14:44+0400

2022-07-21T14:44+0400

2022-07-21T15:04+0400

преступность в грузии

происшествия

грузия

новости

марнеули

квемо картли

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полиции региона Квемо Картли удалось установить местонахождение 20-летней девушки, которую похитили в Марнеули с целью вступления в брак, говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что один из обвиняемых похитил девушку с целью вступления в брак, тем самым незаконно лишив ее свободы. В этом ему помог второй обвиняемый.Оба обвиняемых были задержаны в результате интенсивных оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Они обвиняются в незаконном лишении свободы (ст. 143 УК Грузии). Им грозит от двух до четырех лет тюрьмы.

марнеули

квемо картли

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, марнеули, квемо картли