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Похитил, чтобы жениться – полиция Марнеули задержала жениха и вернула невесту
Похитил, чтобы жениться – полиция Марнеули задержала жениха и вернула невесту
Задержаны двое мужчин 33 и 45 лет – им грозит от двух до четырех лет тюрьмы 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T14:44+0400
2022-07-21T14:44+0400
2022-07-21T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полиции региона Квемо Картли удалось установить местонахождение 20-летней девушки, которую похитили в Марнеули с целью вступления в брак, говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что один из обвиняемых похитил девушку с целью вступления в брак, тем самым незаконно лишив ее свободы. В этом ему помог второй обвиняемый.Оба обвиняемых были задержаны в результате интенсивных оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Они обвиняются в незаконном лишении свободы (ст. 143 УК Грузии). Им грозит от двух до четырех лет тюрьмы.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, марнеули, квемо картли
Похитил, чтобы жениться – полиция Марнеули задержала жениха и вернула невесту
14:44 21.07.2022 (обновлено: 15:04 21.07.2022)
Задержаны двое мужчин 33 и 45 лет – им грозит от двух до четырех лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik.
Полиции региона Квемо Картли удалось установить местонахождение 20-летней девушки, которую похитили в Марнеули с целью вступления в брак, говорится в сообщении
МВД Грузии.
По информации ведомства, задержаны двое мужчин 33 и 45 лет. Они обвиняются в похищении девушки. Один из них был ранее судим.
Следствие установило, что один из обвиняемых похитил девушку с целью вступления в брак, тем самым незаконно лишив ее свободы. В этом ему помог второй обвиняемый.
Оба обвиняемых были задержаны в результате интенсивных оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Они обвиняются в незаконном лишении свободы (ст. 143 УК Грузии). Им грозит от двух до четырех лет тюрьмы.