https://sputnik-georgia.ru/20220721/postnye-dni-v-avguste-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-268747188.html

Постные дни в августе 2022: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в августе 2022: что можно и нельзя есть по дням

В августе начинается Успенский пост, который готовит христиан к празднику Успения Пресвятой Богородицы

2022-07-21T18:19+0400

2022-07-21T18:19+0400

2022-07-21T18:19+0400

справки

религия

великий пост

успенский пост

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По церковному календарю, это третий многодневный пост в году – православные также соблюдают три однодневных поста, а также постятся по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц.О постных днях в августе, а также о том, что можно и нельзя есть по дням недели, читайте а материале Sputnik Грузия.Постные дни в августе 2022В первые две недели августа верующие будут поститься только в среду и пятницу, то есть 3, 5, 10 и 12 августа. В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.Успенский пост - единственный, посвященный Божьей Матери - ежегодно пост начинается 14 августа и длится по 27 августа включительно. По церковному календарю Успение Пресвятой Богородицы ежегодно празднуют 28 августа.Постные дни в августе выпадают на 3, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 числа.По строгости в православии различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.Что можно и нельзя естьПо строгости успенский пост приравнивается церковным уставом к Великому, который христиане соблюдают перед Светлым Воскресением Христовым.В Успенский пост рыбу можно есть только в праздник Преображения Господня. Преображение Господне православные ежегодно празднуют 19 августа.От поста освобождаются тяжело больные, военные, путешественники, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, беременные женщины и кормящие матери, а также дети до семи лет.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , великий пост, успенский пост