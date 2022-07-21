https://sputnik-georgia.ru/20220721/prezident-italii-raspustil-parlament-strany-268750899.html

Президент Италии распустил парламент страны

Президент Италии распустил парламент страны

В Италии состоятся досрочные парламентские выборы, которые должны пройти как минимум через 70 дней после декрета президента 21.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг распустил национальный парламент.Премьер-министр Италии Марио Драги в понедельник вновь подал в отставку с поста главы правительства страны. Маттарелла удовлетворил просьбу главы правительства.Согласно итальянской Конституции, глава государства принял у себя ушедшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги и спикеров обеих палат законодательного органа.После роспуска парламента на Апеннинах в связи с прекращением срока полномочий законодательного органа должны состояться досрочные парламентские выборы, которые должны пройти как минимум через 70 дней после декрета.

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