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Президент Италии распустил парламент страны
Президент Италии распустил парламент страны
В Италии состоятся досрочные парламентские выборы, которые должны пройти как минимум через 70 дней после декрета президента 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг распустил национальный парламент.Премьер-министр Италии Марио Драги в понедельник вновь подал в отставку с поста главы правительства страны. Маттарелла удовлетворил просьбу главы правительства.Согласно итальянской Конституции, глава государства принял у себя ушедшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги и спикеров обеих палат законодательного органа.После роспуска парламента на Апеннинах в связи с прекращением срока полномочий законодательного органа должны состояться досрочные парламентские выборы, которые должны пройти как минимум через 70 дней после декрета.
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в мире, новости, политика, италия
Президент Италии распустил парламент страны
20:24 21.07.2022 (обновлено: 20:37 21.07.2022)
В Италии состоятся досрочные парламентские выборы, которые должны пройти как минимум через 70 дней после декрета президента
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг распустил национальный парламент.
Премьер-министр Италии Марио Драги в понедельник вновь подал в отставку с поста главы правительства страны. Маттарелла удовлетворил просьбу главы правительства.
Согласно итальянской Конституции, глава государства принял у себя ушедшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги и спикеров обеих палат законодательного органа.
"Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух палат парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске сената республики и палаты депутатов, который был скреплен подписью председателя совета министров", - говорится в сообщении.
После роспуска парламента на Апеннинах в связи с прекращением срока полномочий законодательного органа должны состояться досрочные парламентские выборы, которые должны пройти как минимум через 70 дней после декрета.