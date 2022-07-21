https://sputnik-georgia.ru/20220721/taksist-zapretil-kurit-a-zhenschiny-zakidali-okurkami--nepriyatnyy-intsident-v-tbilisi-268736922.html

Таксист запретил курить, а женщины закидали окурками – неприятный инцидент в Тбилиси

Таксист запретил курить, а женщины закидали окурками – неприятный инцидент в Тбилиси

Водителей призывают незамедлительно звонить в "112", если пассажиры нарушают закон о запрете курения в такси 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T13:31+0400

2022-07-21T13:31+0400

2022-07-21T13:50+0400

курение

борьба с курением

запрет на курение

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. В Тбилиси водитель такси запретил двум женщинам курить в салоне, потребовав покинуть автомобиль, а они в ответ забросали горящими окурками заднее сиденье, что стало причиной возгорания.Об инциденте, который произошел в столице Грузии в июне, сообщает НПО "Центр имплементации рамочной конвенции контроля и мониторинга табака в Грузии".Центр призывает водителей такси незамедлительно звонить в "112", если пассажиры нарушат закон о запрете курения в такси. В июне 2022 года был зафиксирован всего один подобный вызов в "112", и он как раз был связан с данной историей.Водители, которые не звонят в "112" с надеждой на то, что пассажир скоро покинет машину, штрафуются патрульной полицией. Центр призывает сразу звонить или отправлять смс на "112", как только пассажир откажется следовать правилу. В таком случае будет оштрафован только пассажир.Есть случаи, когда после курящего пассажира садится другой пассажир, который жалуется на табачный запах.С целью усиления контроля потребления табака, в рамках госпрограммы содействия здоровью, в стране ежемесячно проводятся учебные тренинги и исследования, то есть проверяются факты нарушения правил.Как отмечают в Центре, в июне этого года часть проверенных организаций (проверили всего 709 объектов – ред.) все еще не признает ответственность повесить на входной двери и в помещении наклейки со знаком, запрещающим курение.Только 61,9% учреждений использовали наклейки против курения на входной двери, 52,5% учреждений использовали наклейки внутри помещения. На частных объектах нарушения, в основном, были связаны с неправильным потреблением кальяна. В 529 объектах проверили объекты продажи табачных изделий. В 17% было нарушено правило размещения сигарет, они были разложены на видном месте."Максимально снижены факты рекламы табачных продуктов на внешних фасадах торговых объектов. Более или менее вновь фиксируется реклама табака", – отмечают в Центре.Закон о запрете курения в таксиЗакон о запрете курения в такси вступил в силу с января 2022 года. Парламент Грузии принял поправки в "Закон о контроле табака" в декабре 2021 года. Закон запрещает курить в такси, а также в частном автомобиле, если в нем находится несовершеннолетний.Штраф за курение в частных машинах в присутствии несовершеннолетних составляет 50 лари (16 долларов). В случае повторных нарушений в течение года размер денежных санкций удваивается.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах.Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.На сегодняшний день цены на пачку сигарет в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения: в 2017 году пачка сигарет стоила около 1,5 лари.

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курение, борьба с курением, запрет на курение, тбилиси, грузия, новости, общество