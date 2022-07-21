https://sputnik-georgia.ru/20220721/uchitelya-negruzinoyazychnykh-shkol-vpervye-smogut-sdat-ekzamen-po-rodnomu-yazyku-268709568.html

Учителя негрузиноязычных школ впервые смогут сдать экзамен по родному языку

Учителя негрузиноязычных школ впервые смогут сдать экзамен по родному языку

У педагогов армянского и азербайджанского языка до этого не было возможности сдать экзамен по собственному предмету 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T07:32+0400

2022-07-21T07:32+0400

2022-07-21T07:32+0400

минобразования грузии

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Педагоги армяноязычных и азербайджаноязычных школ в этом году впервые по инициативе министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели могут сдавать экзамен по родному языку, сообщает пресс-служба ведомства.У педагогов армянского и азербайджанского языка до этого не было возможности сдать экзамен по собственному предмету, что ставило их в неравное положение с учителями грузиноязычных школ.Первый заместитель министра образования и науки Тамар Махарашвили и глава Национального центра экзаменов и оценок Сопо Горгодзе ознакомились с экзаменационным процессом армяноязычных педагогов в госшколе №39 и пожелали им успехов.Махарашвили поблагодарила педагогов за активную включенность в данный процесс и обещала им, что министерство продолжит осуществлять проекты для содействия педагогам.Армянский язык в экзаменационных центрах сдают около 47 педагогов. Успешной сдача экзамена считается в том случае, если аппликанту удастся получить 43 балла из максимальных 70.Национальный центр экзаменов и оценок Грузии подготовил тесты по армянскому и азербайджанскому языкам, а Национальный центр профессионального развития учителей разработал для их экзаменов подготовительные тренинг-модули, с помощью которых у педагогов появилась возможность ознакомиться со структурой и техникой экзамена по предмету.Сертификационные экзамены учителей в Грузии проводятся с 2011 года. Изначально экзамены на подтверждение предметной компетентности и профессиональных навыков были добровольными.В 2014 году экзамены решили сделать обязательными, но когда выяснилось, около 40 тысяч (60%) педагогов не смогли преодолеть минимальный порог, и Минобразования изменило правила. Во-первых, перестали увольнять педагогов, проваливших экзамен, а во-вторых, снизили минимальный порог компетенции.Однако в 2018 году министерство вновь решило ужесточить правила. Учителей-практиков обязали сдать экзамены до конца 2021 года.С учителями, не преодолевшими минимальный порог на экзаменах, с 1 января 2022 года заключили временные контракты, и начали их поэтапное замещение. То есть их будут увольнять по мере появления новых кадров (успешно сдавших экзамены).В школах Грузии работают более 62 тысяч учителей, из них 7 тысяч – педагоги-практики.

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минобразования грузии, грузия, национальный центр профессионального развития учителей, новости, общество