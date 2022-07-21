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https://sputnik-georgia.ru/20220721/v-tbilisi-nachalsya-remont-vestibyulya-stantsii-metro-avlabari-268725347.html
В Тбилиси начался ремонт вестибюля станции метро "Авлабари"
В Тбилиси начался ремонт вестибюля станции метро "Авлабари"
Стоимость проекта по обновлению и ремонту метростанции – 4,2 миллиона лари 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T09:01+0400
2022-07-21T09:01+0400
тбилиси
каха каладзе
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к реконструкции верхнего вестибюля станции метро "Авлабари" в районе Исани.По информации пресс-службы мэрии, стоимость проекта по обновлению и ремонту метростанции – 4,2 миллиона лари (около 1,4 млн долларов). Работы выполнит компания "Бада групп"."Мы начали ремонт вестибюля станции метро "Авлабри". Здание находится в аварийном состоянии, ведутся работы по укреплению. Кроме того, интерьер будет полностью обновлен и обустроен", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Каладзе ознакомился с начальным этапом ремонтных работ на месте вместе со своими заместителями Ираклием Бенделиани и Андрией Басилая. По его словам, в рамках проекта будет полностью обновлен фасад станции метро."Существовавшая в этом районе "зеленая стена" будет сохранена, а проект реализован с использованием новых технологий, после чего он станет еще более впечатляющим и красивым. На выполнение работ уйдет около восьми месяцев", – сказал Каладзе.В рамках проекта будут выполнены работы по укреплению конструкции и водоотводу, ремонт вестибюля и подсобных помещений, обновление инженерных сетей, внутренние отделочные работы (пол, стены и потолок), в частности, устройство тактильных дорожек, отделка фасада, а также работы по обустройству крыши.Ремонт станции метро совпадает с протекающим ремонтом проспекта Кетеван Цамебули, связывающего с центром города спальные районы Самгори, Варкетили и Исани, в рамках которого будет полностью обновлена ​​территория вокруг метро "Авлабари".Также мэрия ремонтирует и скверы "Мимино" и "Ереван", в которых будут высажены деревья и растения, обустроены зоны отдыха, системы освещения и орошения.Кроме того, с учетом периода летних каникул, в рамках ремонта площади Авлабари началось обновление подземных коммуникаций. В частности, водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) выполняет работы по замене сети водоснабжения, а Tbilisi Energy обновляет сеть газоснабжения.
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тбилиси, каха каладзе, новости, грузия

В Тбилиси начался ремонт вестибюля станции метро "Авлабари"

09:01 21.07.2022
© Courtesy of Tbilisi City Hall Реконструкция территории у метро "Авлабари" в Тбилиси
Реконструкция территории у метро Авлабари в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2022
© Courtesy of Tbilisi City Hall
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Стоимость проекта по обновлению и ремонту метростанции – 4,2 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к реконструкции верхнего вестибюля станции метро "Авлабари" в районе Исани.
По информации пресс-службы мэрии, стоимость проекта по обновлению и ремонту метростанции – 4,2 миллиона лари (около 1,4 млн долларов). Работы выполнит компания "Бада групп".
© Courtesy of Tbilisi City Hall Реконструкция территории у метро "Авлабари" в Тбилиси
Реконструкция территории у метро Авлабари в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 20.07.2022
Реконструкция территории у метро "Авлабари" в Тбилиси
© Courtesy of Tbilisi City Hall
"Мы начали ремонт вестибюля станции метро "Авлабри". Здание находится в аварийном состоянии, ведутся работы по укреплению. Кроме того, интерьер будет полностью обновлен и обустроен", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Каладзе ознакомился с начальным этапом ремонтных работ на месте вместе со своими заместителями Ираклием Бенделиани и Андрией Басилая. По его словам, в рамках проекта будет полностью обновлен фасад станции метро.
"Существовавшая в этом районе "зеленая стена" будет сохранена, а проект реализован с использованием новых технологий, после чего он станет еще более впечатляющим и красивым. На выполнение работ уйдет около восьми месяцев", – сказал Каладзе.
© Courtesy of Tbilisi City Hall Реконструкция территории у метро "Авлабари" в Тбилиси
Реконструкция территории у метро Авлабари в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 20.07.2022
Реконструкция территории у метро "Авлабари" в Тбилиси
© Courtesy of Tbilisi City Hall
В рамках проекта будут выполнены работы по укреплению конструкции и водоотводу, ремонт вестибюля и подсобных помещений, обновление инженерных сетей, внутренние отделочные работы (пол, стены и потолок), в частности, устройство тактильных дорожек, отделка фасада, а также работы по обустройству крыши.
Ремонт станции метро совпадает с протекающим ремонтом проспекта Кетеван Цамебули, связывающего с центром города спальные районы Самгори, Варкетили и Исани, в рамках которого будет полностью обновлена ​​территория вокруг метро "Авлабари".
© Courtesy of Tbilisi City Hall Реконструкция территории у метро "Авлабари" в Тбилиси
Реконструкция территории у метро Авлабари в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 20.07.2022
Реконструкция территории у метро "Авлабари" в Тбилиси
© Courtesy of Tbilisi City Hall
Также мэрия ремонтирует и скверы "Мимино" и "Ереван", в которых будут высажены деревья и растения, обустроены зоны отдыха, системы освещения и орошения.
Кроме того, с учетом периода летних каникул, в рамках ремонта площади Авлабари началось обновление подземных коммуникаций. В частности, водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) выполняет работы по замене сети водоснабжения, а Tbilisi Energy обновляет сеть газоснабжения.
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