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В Тианети восстанавливают центральный парк имени Важа-Пшавела
В Тианети восстанавливают центральный парк имени Важа-Пшавела
Население получит новое рекреационное пространство и увеличится туристический потенциал Тианети, обещают местные власти 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T16:47+0400
2022-07-21T16:47+0400
2022-07-21T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Работы по восстановлению Парка культуры и отдыха им. Важа-Пшавела в Тианети, которые осуществляются в рамках программы премьер-министра "Обновленные регионы", находятся в активной фазе, говорится в сообщении администрации губернатора края Мцхета-Мтианети.По инициативе главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили, четырехлетняя программа "Обновленные регионы" охватывает 63 муниципалитета Грузии, и ее приблизительная стоимость только на первом этапе составила 500 миллионов лари (около 170 млн долларов).По его словам, работы будут завершены в ближайшее время. В результате население получит новое рекреационное пространство и увеличится туристический потенциал Тианети.Как сообщили в администрации губернатора, уже восстановлен мост, ведущий в парк, уложена брусчатка, а также благоустроена территория вокруг спортивной и детской площадок.На данном этапе проводится озеленение парка и выкладывают пешеходные дорожки. Следующим этапом станет восстановление открытой сцены и мест для зрителей.
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важа пшавела, тианети, грузия, новости, общество, культура
В Тианети восстанавливают центральный парк имени Важа-Пшавела
Население получит новое рекреационное пространство и увеличится туристический потенциал Тианети, обещают местные власти
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Работы по восстановлению Парка культуры и отдыха им. Важа-Пшавела в Тианети, которые осуществляются в рамках программы премьер-министра "Обновленные регионы", находятся в активной фазе, говорится в сообщении администрации губернатора края Мцхета-Мтианети.
По инициативе главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили, четырехлетняя программа "Обновленные регионы" охватывает 63 муниципалитета Грузии, и ее приблизительная стоимость только на первом этапе составила 500 миллионов лари (около 170 млн долларов).
"Следует отметить, что часть восстановительных работ уже завершена, однако на данном этапе благоустройство парка еще активно продолжается. С целью озеленения высажены сотни декоративных деревьев и растений", - рассказал губернатор Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе.
По его словам, работы будут завершены в ближайшее время. В результате население получит новое рекреационное пространство и увеличится туристический потенциал Тианети.
Как сообщили в администрации губернатора, уже восстановлен мост, ведущий в парк, уложена брусчатка, а также благоустроена территория вокруг спортивной и детской площадок.
На данном этапе проводится озеленение парка и выкладывают пешеходные дорожки. Следующим этапом станет восстановление открытой сцены и мест для зрителей.