https://sputnik-georgia.ru/20220721/v-tianeti-vosstanavlivayut-tsentralnyy-park-imeni-vazha-pshavela-268742546.html

В Тианети восстанавливают центральный парк имени Важа-Пшавела

В Тианети восстанавливают центральный парк имени Важа-Пшавела

Население получит новое рекреационное пространство и увеличится туристический потенциал Тианети, обещают местные власти 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T16:47+0400

2022-07-21T16:47+0400

2022-07-21T16:47+0400

важа пшавела

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Работы по восстановлению Парка культуры и отдыха им. Важа-Пшавела в Тианети, которые осуществляются в рамках программы премьер-министра "Обновленные регионы", находятся в активной фазе, говорится в сообщении администрации губернатора края Мцхета-Мтианети.По инициативе главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили, четырехлетняя программа "Обновленные регионы" охватывает 63 муниципалитета Грузии, и ее приблизительная стоимость только на первом этапе составила 500 миллионов лари (около 170 млн долларов).По его словам, работы будут завершены в ближайшее время. В результате население получит новое рекреационное пространство и увеличится туристический потенциал Тианети.Как сообщили в администрации губернатора, уже восстановлен мост, ведущий в парк, уложена брусчатка, а также благоустроена территория вокруг спортивной и детской площадок.На данном этапе проводится озеленение парка и выкладывают пешеходные дорожки. Следующим этапом станет восстановление открытой сцены и мест для зрителей.

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важа пшавела, тианети, грузия, новости, общество, культура