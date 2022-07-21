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В уборке пшеницы на востоке Грузии задействовано более 100 комбайнов
В уборке пшеницы на востоке Грузии задействовано более 100 комбайнов
Самые большие посевы пшеницы и ячменя находятся в регионе Кахети 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T14:19+0400
2022-07-21T14:19+0400
2022-07-21T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Процесс уборки пшеницы и ячменя в регионе Кахети (Восточная Грузия) подходит к концу, после чего зерноуборочные комбайны будут убирать урожай в регионах Самцхе-Джавахети и Шида Картли, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы в Кахети, в муниципалитетах Сигнахи, Дедоплисцкало и немного в Сагареджо. Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: Болниси, Марнеули, Гардабани, есть посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность и пшеница созревает позже. Есть небольшие площади в Шида Картли: в Гори и Карели.В Дедоплисцкаро 55 тысяч гектаров пахотной земли, отсюда до 80% занимает пшеница и ячмень.По информации ведомства, в процесс сбора урожая подключены и 32 комбайна, которые частный сектор приобрел в рамках программы софинансирования Агентства развития села "Софинансирование уборочной сельхозтехники". Софинансирование агентства на приобретение комбайнов превышает 3 миллиона лари.По словам министра, программа поддержки фермеров продолжится и в ближайшие годы. В планах увеличить количество сельхозтехники по всей стране, что даст аграриям возможность беспрепятственно собирать урожай в агросроках.Шамугия также рассказал о тенденциях роста урожайности и отметил, что в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, производство пшеницы увеличилось примерно на 33%, и что урожай в этом году также обильный."Для повышения урожайности пшеницы в стране предстоит реализовать комплексные меры, над которыми мы активно работаем вместе с нашими партнерами", – сказал министр.Шамугия подчеркнул, что в ходе своего визита в США этот вопрос рассматривался на ряде важных встреч, чтобы заручиться их поддержкой в направлениях семеноводства, внедрения новых технологий, обеспечения техникой, следовательно, чтобы повысить самодостаточность и быть менее зависимыми от импорта.C 4 июля правительство Грузии запретило экспорт пшеницы и ячменя, что вызвано проблемами с безопасностью продовольствия, связанных с событиями на Украине. Запрет будет действовать до 1 июля 2023 года.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы в последние годы завозили из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна, так как ее стоимость самая выгодная для Грузии.На сегодняшний день уровень самообеспечения Грузии пшеницей лишь 15%. Власти планируют в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50%.
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грузия, новости, общество, кахети, шида картли, сельское хозяйство грузии, сельское хозяйство
В уборке пшеницы на востоке Грузии задействовано более 100 комбайнов
14:19 21.07.2022 (обновлено: 14:44 21.07.2022)
Самые большие посевы пшеницы и ячменя находятся в регионе Кахети
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Процесс уборки пшеницы и ячменя в регионе Кахети (Восточная Грузия) подходит к концу, после чего зерноуборочные комбайны будут убирать урожай в регионах Самцхе-Джавахети и Шида Картли, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы в Кахети, в муниципалитетах Сигнахи, Дедоплисцкало и немного в Сагареджо. Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: Болниси, Марнеули, Гардабани, есть посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность и пшеница созревает позже. Есть небольшие площади в Шида Картли: в Гори и Карели.
"В уборке задействовано около 80 комбайнов госкомпании, а также оборудование частного сектора. Хочу отметить, что при нашей поддержке по государственной программе софинансирования более 30 новых комбайнов закуплено частным сектором, который также участвует в уборочном процессе, хотя этого количества недостаточно", – заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия, который ознакомился с ходом уборки зерна в муниципалитете Дедоплисцкаро.
В Дедоплисцкаро 55 тысяч гектаров пахотной земли, отсюда до 80% занимает пшеница и ячмень.
По информации ведомства, в процесс сбора урожая подключены и 32 комбайна, которые частный сектор приобрел в рамках программы софинансирования Агентства развития села "Софинансирование уборочной сельхозтехники". Софинансирование агентства на приобретение комбайнов превышает 3 миллиона лари.
По словам министра, программа поддержки фермеров продолжится и в ближайшие годы. В планах увеличить количество сельхозтехники по всей стране, что даст аграриям возможность беспрепятственно собирать урожай в агросроках.
Шамугия также рассказал о тенденциях роста урожайности и отметил, что в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, производство пшеницы увеличилось примерно на 33%, и что урожай в этом году также обильный.
"Для повышения урожайности пшеницы в стране предстоит реализовать комплексные меры, над которыми мы активно работаем вместе с нашими партнерами", – сказал министр.
Шамугия подчеркнул, что в ходе своего визита в США этот вопрос рассматривался на ряде важных встреч, чтобы заручиться их поддержкой в направлениях семеноводства, внедрения новых технологий, обеспечения техникой, следовательно, чтобы повысить самодостаточность и быть менее зависимыми от импорта.
C 4 июля правительство Грузии запретило экспорт пшеницы и ячменя, что вызвано проблемами с безопасностью продовольствия, связанных с событиями на Украине. Запрет будет действовать до 1 июля 2023 года.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы в последние годы завозили из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна, так как ее стоимость самая выгодная для Грузии.
На сегодняшний день уровень самообеспечения Грузии пшеницей лишь 15%. Власти планируют в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50%.