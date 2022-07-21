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"Все лето в один день": в Батуми пройдет большой детский фестиваль

"Все лето в один день": в Батуми пройдет большой детский фестиваль

Фестиваль обрадует младшее и старшее поколение приятной музыкой и литературными новинками 21.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Большой детский фестиваль под названием "Все лето в один день" пройдет в курортном городе Батуми 22 июля, сообщает Первый канал, который выступает в качестве организатора.Мероприятие начнется с 12:00 и объединит познавательные и развлекательные активности."Задачей общественного вещателя является быть интересным и современным для аудитории всех возрастов. Среди намеченных задач – создать как можно больше возможностей для молодых творцов, создателей медиапродуктов и предложить молодой аудитории постоянно обновленную программу", – заявила директор Первого канала Тинатин Бердзенишвили.На территории, прилегающей к башне Азбуки, состоится второй по счету фестиваль чтения книг под названием "Полка книг". На этот раз он будет посвящен детям и их любимому вокальному проекту "Ранина".Дети и их родители в течение всего дня смогут читать в комфортной среде, обмениваться книгами и получать советы, связанные с литературой. Также они смогут послушать лекции, получить призы и играть вместе с ведущим Александром Лорткипанидзе.Вечер продолжится грандиозным концертом, который будет вести пианист Давид Аладашвили. Цель фестиваля – популяризовать среди детей чтение, а также внедрить культуру чтения в рекреационных пространствах.

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батуми, фестиваль, анонсы , культура, книги, грузия, новости