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Застройщиков в Тбилиси обязали платить за вывоз бытового мусора
Застройщиков в Тбилиси обязали платить за вывоз бытового мусора
Владелец многоквартирного жилого дома должен будет платить 0,5 лари за квадратный метр, а за строящийся индивидуальный жилой дом тариф установлен в размере 0,1... 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Вместе с вывозом строительного мусора девелоперам в Тбилиси придется платить и за вывоз бытовых отходов.Соответствующее постановление "о введении платы за уборку населенного пункта в Тбилиси, инструкции по оплате и утверждении правил уборки, обращения с отходами, выбора оператора и утилизации отходов, принадлежащих мэрии Тбилиси" принял столичный Горсовет.Новый платеж касается предпринимателей, которым выданы разрешения на строительства с 1 апреля текущего года. Ранее застройщикам приходилось оплачивать услуги Службы очистки города "Тбилсервис групп" лишь за вывоз строительного мусора.Согласно сообщениям СМИ, часть компаний планирует обжаловать данное решение в суде.
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грузия, новости, тбилиси, тбилсервис групп, служба очистки
Застройщиков в Тбилиси обязали платить за вывоз бытового мусора
22:46 21.07.2022 (обновлено: 23:16 21.07.2022)
Владелец многоквартирного жилого дома должен будет платить 0,5 лари за квадратный метр, а за строящийся индивидуальный жилой дом тариф установлен в размере 0,1 лари
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Вместе с вывозом строительного мусора девелоперам в Тбилиси придется платить и за вывоз бытовых отходов.
Соответствующее постановление "о введении платы за уборку населенного пункта в Тбилиси, инструкции по оплате и утверждении правил уборки, обращения с отходами, выбора оператора и утилизации отходов, принадлежащих мэрии Тбилиси" принял столичный Горсовет.
Согласно постановлению
, владелец многоквартирного жилого дома или строящегося многофункционального объекта, содержащего многоквартирную жилую функцию, должен будет платить 0,5 лари за квадратный метр, за строящийся индивидуальный жилой дом тариф установлен в размере 0,1 лари.
Новый платеж касается предпринимателей, которым выданы разрешения на строительства с 1 апреля текущего года. Ранее застройщикам приходилось оплачивать услуги Службы очистки города "Тбилсервис групп" лишь за вывоз строительного мусора.
Согласно сообщениям СМИ, часть компаний планирует обжаловать данное решение в суде.