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Застройщиков в Тбилиси обязали платить за вывоз бытового мусора
Застройщиков в Тбилиси обязали платить за вывоз бытового мусора
Владелец многоквартирного жилого дома должен будет платить 0,5 лари за квадратный метр, а за строящийся индивидуальный жилой дом тариф установлен в размере 0,1... 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T22:46+0400
2022-07-21T23:16+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Вместе с вывозом строительного мусора девелоперам в Тбилиси придется платить и за вывоз бытовых отходов.Соответствующее постановление "о введении платы за уборку населенного пункта в Тбилиси, инструкции по оплате и утверждении правил уборки, обращения с отходами, выбора оператора и утилизации отходов, принадлежащих мэрии Тбилиси" принял столичный Горсовет.Новый платеж касается предпринимателей, которым выданы разрешения на строительства с 1 апреля текущего года. Ранее застройщикам приходилось оплачивать услуги Службы очистки города "Тбилсервис групп" лишь за вывоз строительного мусора.Согласно сообщениям СМИ, часть компаний планирует обжаловать данное решение в суде.
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грузия, новости, тбилиси, тбилсервис групп, служба очистки

Застройщиков в Тбилиси обязали платить за вывоз бытового мусора

22:46 21.07.2022 (обновлено: 23:16 21.07.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство новых жилых домов
Строительство новых жилых домов - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Владелец многоквартирного жилого дома должен будет платить 0,5 лари за квадратный метр, а за строящийся индивидуальный жилой дом тариф установлен в размере 0,1 лари
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Вместе с вывозом строительного мусора девелоперам в Тбилиси придется платить и за вывоз бытовых отходов.
Соответствующее постановление "о введении платы за уборку населенного пункта в Тбилиси, инструкции по оплате и утверждении правил уборки, обращения с отходами, выбора оператора и утилизации отходов, принадлежащих мэрии Тбилиси" принял столичный Горсовет.
Согласно постановлению, владелец многоквартирного жилого дома или строящегося многофункционального объекта, содержащего многоквартирную жилую функцию, должен будет платить 0,5 лари за квадратный метр, за строящийся индивидуальный жилой дом тариф установлен в размере 0,1 лари.
Новый платеж касается предпринимателей, которым выданы разрешения на строительства с 1 апреля текущего года. Ранее застройщикам приходилось оплачивать услуги Службы очистки города "Тбилсервис групп" лишь за вывоз строительного мусора.
Согласно сообщениям СМИ, часть компаний планирует обжаловать данное решение в суде.
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