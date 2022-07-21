https://sputnik-georgia.ru/20220721/zastroyschikov-v-tbilisi-obyazali-platit-za-vyvoz-bytovogo-musora-268753703.html

Застройщиков в Тбилиси обязали платить за вывоз бытового мусора

Застройщиков в Тбилиси обязали платить за вывоз бытового мусора

Владелец многоквартирного жилого дома должен будет платить 0,5 лари за квадратный метр, а за строящийся индивидуальный жилой дом тариф установлен в размере 0,1... 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T22:46+0400

2022-07-21T22:46+0400

2022-07-21T23:16+0400

грузия

новости

тбилиси

тбилсервис групп

служба очистки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0b/251696896_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b5922532b36063b53bc6664389a8d67a.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Вместе с вывозом строительного мусора девелоперам в Тбилиси придется платить и за вывоз бытовых отходов.Соответствующее постановление "о введении платы за уборку населенного пункта в Тбилиси, инструкции по оплате и утверждении правил уборки, обращения с отходами, выбора оператора и утилизации отходов, принадлежащих мэрии Тбилиси" принял столичный Горсовет.Новый платеж касается предпринимателей, которым выданы разрешения на строительства с 1 апреля текущего года. Ранее застройщикам приходилось оплачивать услуги Службы очистки города "Тбилсервис групп" лишь за вывоз строительного мусора.Согласно сообщениям СМИ, часть компаний планирует обжаловать данное решение в суде.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тбилиси, тбилсервис групп, служба очистки