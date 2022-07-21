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"Зурабишвили не в курсе..." – вице-спикер парламента Грузии резко ответил президенту

"Зурабишвили не в курсе..." – вице-спикер парламента Грузии резко ответил президенту

Созывать пленарное заседание без повестки дня неправильно ни с политической точки зрения, ни по регламенту, отметил вице-спикер 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T13:01+0400

2022-07-21T13:01+0400

2022-07-21T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, очевидно, не была в курсе того, что парламентские комитеты уже давно работают над выполнением 12 условий Евросоюза, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.Зурабишвили ранее заявила, что работа по выполнению условий должна начаться в парламенте, и для этого она подписала заявление о созыве внеочередной сессии. Как отметила президент, когда есть шесть месяцев, совершенно непонятно, почему не начинать работу сейчас.Созывать пленарное заседание без повестки дня неправильно ни с политической точки зрения, ни по регламенту, отметил вице-спикер парламента.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила план по выполнению 12 условий Евросовета для предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. План властей подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий, однако часть оппозиции отказалась работать в предложенном формате.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в 13 июля представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.Власти Грузии заявили, что половина ответственности за достижение деполяризации лежит на них, а половина – на оппозиции. Позже председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сказал, что это условие наоборот усилило поляризацию.

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, георгий вольский, саломе зурабишвили