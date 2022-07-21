https://sputnik-georgia.ru/20220721/zurabishvili-ne-v-kurse-vitse-spiker-parlamenta-gruzii-rezko-otvetil-prezidentu-268736238.html
"Зурабишвили не в курсе..." – вице-спикер парламента Грузии резко ответил президенту
"Зурабишвили не в курсе..." – вице-спикер парламента Грузии резко ответил президенту
Созывать пленарное заседание без повестки дня неправильно ни с политической точки зрения, ни по регламенту, отметил вице-спикер 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T13:01+0400
2022-07-21T13:01+0400
2022-07-21T13:37+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, очевидно, не была в курсе того, что парламентские комитеты уже давно работают над выполнением 12 условий Евросоюза, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.Зурабишвили ранее заявила, что работа по выполнению условий должна начаться в парламенте, и для этого она подписала заявление о созыве внеочередной сессии. Как отметила президент, когда есть шесть месяцев, совершенно непонятно, почему не начинать работу сейчас.Созывать пленарное заседание без повестки дня неправильно ни с политической точки зрения, ни по регламенту, отметил вице-спикер парламента.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила план по выполнению 12 условий Евросовета для предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. План властей подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий, однако часть оппозиции отказалась работать в предложенном формате.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в 13 июля представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.Власти Грузии заявили, что половина ответственности за достижение деполяризации лежит на них, а половина – на оппозиции. Позже председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сказал, что это условие наоборот усилило поляризацию.
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, георгий вольский, саломе зурабишвили
"Зурабишвили не в курсе..." – вице-спикер парламента Грузии резко ответил президенту
13:01 21.07.2022 (обновлено: 13:37 21.07.2022)
Созывать пленарное заседание без повестки дня неправильно ни с политической точки зрения, ни по регламенту, отметил вице-спикер
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, очевидно, не была в курсе того, что парламентские комитеты уже давно работают над выполнением 12 условий Евросоюза, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.
Зурабишвили ранее заявила, что работа по выполнению условий должна начаться в парламенте, и для этого она подписала заявление о созыве внеочередной сессии. Как отметила президент, когда есть шесть месяцев, совершенно непонятно, почему не начинать работу сейчас.
"Интересным было заявление президента о том, что она созвала пленарное заседание, чтобы начать работу в связи с 12 пунктами, которые мы должны выполнить как домашнее задание. Очевидно, у нее не было информации в связи с тем, что комитеты уже давно работают. Безусловно, мы встретим осеннюю сессию подготовлено", – заявил Вольский.
Созывать пленарное заседание без повестки дня неправильно ни с политической точки зрения, ни по регламенту, отметил вице-спикер парламента.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила план по выполнению 12 условий Евросовета для предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. План властей подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий, однако часть оппозиции отказалась работать в предложенном формате.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.
Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в 13 июля представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.
Власти Грузии заявили, что половина ответственности за достижение деполяризации лежит на них, а половина – на оппозиции. Позже председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сказал, что это условие наоборот усилило поляризацию.