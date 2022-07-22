https://sputnik-georgia.ru/20220722/batumi-primet-black-sea-jazz-festival-2022-268712215.html
Батуми примет Black Sea Jazz Festival 2022
Батуми примет Black Sea Jazz Festival 2022
Джазмены ощутят свою музыкальную эйфорию на берегу Черного моря 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T08:32+0400
2022-07-22T08:32+0400
2022-07-22T08:32+0400
black sea jazz festival
батуми
культура
грузия
новости
фестиваль
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23260/04/232600415_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4668f2f8fb33b476ccaa5239b568e933.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Пятнадцатый по счету Black Sea Jazz Festival пройдет в Батуми 12-14 августа – гостями трех насыщенных музыкальных дней станут всемирно известные звезды, сообщают организаторы.Программа ежегодного мероприятия, которое по традиции пройдет в теннисном клубе Батуми, выглядит следующим образом:Двери фестиваля будут открываться 20:00, а концерты будут начинаться с 21:00.Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, а также министерства культуры Аджарской АР, мэрии Батуми, посольства Чехии и Центра культуры Чехии.Напомним, в разные годы на Черноморском джаз-фестивале выступали легендарный Куинси Джонс, британские звезды электронной музыки The Prodigy, Крис Браун, Лиза Стэнсфилд, R&B и соул-певица Macy Gray и американская исполнительница Ms. Lauryn Hill, Jamie Cullum, хип-хоп исполнители Баста Раймс, Снуб Дог, Jamiroquai и многие другие.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23260/04/232600415_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_cb0b37f0637a2cc7fff55b179ef48c84.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
black sea jazz festival, батуми, культура, грузия, новости, фестиваль, анонсы
Батуми примет Black Sea Jazz Festival 2022
Джазмены ощутят свою музыкальную эйфорию на берегу Черного моря
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Пятнадцатый по счету Black Sea Jazz Festival пройдет в Батуми 12-14 августа – гостями трех насыщенных музыкальных дней станут всемирно известные звезды, сообщают организаторы.
Программа ежегодного мероприятия, которое по традиции пройдет в теннисном клубе Батуми, выглядит следующим образом:
12 августа – Boris Band Combination, The Next Movement
13 августа – Al McKay´s Earth Wind & Fire Experience
14 августа – Candy Dulfer & Band.
Двери фестиваля будут открываться 20:00, а концерты будут начинаться с 21:00.
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, а также министерства культуры Аджарской АР, мэрии Батуми, посольства Чехии и Центра культуры Чехии.
Напомним, в разные годы на Черноморском джаз-фестивале выступали легендарный Куинси Джонс, британские звезды электронной музыки The Prodigy, Крис Браун, Лиза Стэнсфилд, R&B и соул-певица Macy Gray и американская исполнительница Ms. Lauryn Hill, Jamie Cullum, хип-хоп исполнители Баста Раймс, Снуб Дог, Jamiroquai и многие другие.