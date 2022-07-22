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https://sputnik-georgia.ru/20220722/batumi-primet-black-sea-jazz-festival-2022-268712215.html
Батуми примет Black Sea Jazz Festival 2022
Батуми примет Black Sea Jazz Festival 2022
Джазмены ощутят свою музыкальную эйфорию на берегу Черного моря 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T08:32+0400
2022-07-22T08:32+0400
black sea jazz festival
батуми
культура
грузия
новости
фестиваль
анонсы
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Пятнадцатый по счету Black Sea Jazz Festival пройдет в Батуми 12-14 августа – гостями трех насыщенных музыкальных дней станут всемирно известные звезды, сообщают организаторы.Программа ежегодного мероприятия, которое по традиции пройдет в теннисном клубе Батуми, выглядит следующим образом:Двери фестиваля будут открываться 20:00, а концерты будут начинаться с 21:00.Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, а также министерства культуры Аджарской АР, мэрии Батуми, посольства Чехии и Центра культуры Чехии.Напомним, в разные годы на Черноморском джаз-фестивале выступали легендарный Куинси Джонс, британские звезды электронной музыки The Prodigy, Крис Браун, Лиза Стэнсфилд, R&amp;B и соул-певица Macy Gray и американская исполнительница Ms. Lauryn Hill, Jamie Cullum, хип-хоп исполнители Баста Раймс, Снуб Дог, Jamiroquai и многие другие.
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black sea jazz festival, батуми, культура, грузия, новости, фестиваль, анонсы

Батуми примет Black Sea Jazz Festival 2022

08:32 22.07.2022
© photo: Black Sea Jazz FestivalBlack Sea Jazz Festival
Black Sea Jazz Festival - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2022
© photo: Black Sea Jazz Festival
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Джазмены ощутят свою музыкальную эйфорию на берегу Черного моря
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Пятнадцатый по счету Black Sea Jazz Festival пройдет в Батуми 12-14 августа – гостями трех насыщенных музыкальных дней станут всемирно известные звезды, сообщают организаторы.
Программа ежегодного мероприятия, которое по традиции пройдет в теннисном клубе Батуми, выглядит следующим образом:
12 августа – Boris Band Combination, The Next Movement
13 августа – Al McKay´s Earth Wind & Fire Experience
14 августа – Candy Dulfer & Band.
Двери фестиваля будут открываться 20:00, а концерты будут начинаться с 21:00.
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, а также министерства культуры Аджарской АР, мэрии Батуми, посольства Чехии и Центра культуры Чехии.
Напомним, в разные годы на Черноморском джаз-фестивале выступали легендарный Куинси Джонс, британские звезды электронной музыки The Prodigy, Крис Браун, Лиза Стэнсфилд, R&B и соул-певица Macy Gray и американская исполнительница Ms. Lauryn Hill, Jamie Cullum, хип-хоп исполнители Баста Раймс, Снуб Дог, Jamiroquai и многие другие.
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