https://sputnik-georgia.ru/20220722/batumi-primet-black-sea-jazz-festival-2022-268712215.html

Батуми примет Black Sea Jazz Festival 2022

Батуми примет Black Sea Jazz Festival 2022

Джазмены ощутят свою музыкальную эйфорию на берегу Черного моря 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T08:32+0400

2022-07-22T08:32+0400

2022-07-22T08:32+0400

black sea jazz festival

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Пятнадцатый по счету Black Sea Jazz Festival пройдет в Батуми 12-14 августа – гостями трех насыщенных музыкальных дней станут всемирно известные звезды, сообщают организаторы.Программа ежегодного мероприятия, которое по традиции пройдет в теннисном клубе Батуми, выглядит следующим образом:Двери фестиваля будут открываться 20:00, а концерты будут начинаться с 21:00.Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, а также министерства культуры Аджарской АР, мэрии Батуми, посольства Чехии и Центра культуры Чехии.Напомним, в разные годы на Черноморском джаз-фестивале выступали легендарный Куинси Джонс, британские звезды электронной музыки The Prodigy, Крис Браун, Лиза Стэнсфилд, R&B и соул-певица Macy Gray и американская исполнительница Ms. Lauryn Hill, Jamie Cullum, хип-хоп исполнители Баста Раймс, Снуб Дог, Jamiroquai и многие другие.

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black sea jazz festival, батуми, культура, грузия, новости, фестиваль, анонсы