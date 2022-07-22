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Фестиваль еды и напитков проходит в Тбилиси
Фестиваль еды и напитков проходит в Тбилиси
Будет очень вкусно и познавательно, обещают организаторы 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T14:59+0400
2022-07-22T14:59+0400
2022-07-22T14:59+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Фестиваль еды и напитков проходит на тбилисском "Базаре на Орбелиани" (Bazari Orbeliani) в эти дни – мероприятие стартовало 22 июля и продлится три дня.В рамках фестиваля на всех этажах "Базара" представлены специальные гастрономические уголки с блюдам, street food, сэндвичами и различными напитками. Посетителей также ждет дегустация грузинского вина и приятная музыка. Для тех, кто любит готовить своими руками, запланированы мастер-классы по приготовлению грузинского лаваша "шоти" (23 июля, 16:00) и изготовлению чурчхелы (24 июля, 16:00).
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, культура, грузия, тбилиси, грузинская кухня
Фестиваль еды и напитков проходит в Тбилиси
Будет очень вкусно и познавательно, обещают организаторы
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Фестиваль еды и напитков проходит на тбилисском "Базаре на Орбелиани" (Bazari Orbeliani) в эти дни – мероприятие стартовало 22 июля и продлится три дня.
В рамках фестиваля на всех этажах "Базара" представлены специальные гастрономические уголки с блюдам, street food, сэндвичами и различными напитками. Посетителей также ждет дегустация грузинского вина и приятная музыка.
Для тех, кто любит готовить своими руками, запланированы мастер-классы по приготовлению грузинского лаваша "шоти" (23 июля, 16:00) и изготовлению чурчхелы (24 июля, 16:00).