https://sputnik-georgia.ru/20220722/festival-edy-i-napitkov-prokhodit-v-tbilisi-268772511.html

Фестиваль еды и напитков проходит в Тбилиси

Фестиваль еды и напитков проходит в Тбилиси

Будет очень вкусно и познавательно, обещают организаторы 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T14:59+0400

2022-07-22T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Фестиваль еды и напитков проходит на тбилисском "Базаре на Орбелиани" (Bazari Orbeliani) в эти дни – мероприятие стартовало 22 июля и продлится три дня.В рамках фестиваля на всех этажах "Базара" представлены специальные гастрономические уголки с блюдам, street food, сэндвичами и различными напитками. Посетителей также ждет дегустация грузинского вина и приятная музыка. Для тех, кто любит готовить своими руками, запланированы мастер-классы по приготовлению грузинского лаваша "шоти" (23 июля, 16:00) и изготовлению чурчхелы (24 июля, 16:00).

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новости, культура, грузия, тбилиси, грузинская кухня