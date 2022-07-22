https://sputnik-georgia.ru/20220722/goran-bregovich-vystupit-v-batumi-v-avguste--268781603.html

Горан Брегович выступит в Батуми в августе

Горан Брегович выступит в Батуми в августе

Брегович - довольно частый гость в Грузии, и на его концертах всегда полный аншлаг 22.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Всемирно известный музыкант и композитор Горан Брегович выступит с концертом в курортном городе Батуми (Аджария) 10 августа, сообщают организаторы.Брегович широко известен в странах Восточной Европы по рок-группе Bijelo Dugme и во всем мире как автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы.Выступление знаменитости состоится на сцене батумского клуба MONO HALL. Исполнитель споет и сыграет в сопровождении своего бэнда Wedding & Funeral.Горан Брегович – уроженец Сараево (Югославия, ныне Босния и Герцеговина). Международный успех пришел к Бреговичу после того, как музыкант начал писать музыку к фильмам, особенно к картинам Эмира Кустурицы ("Время цыган", "Аризонская мечта" (при участии Игги Попа), "Андерграунд"). Следующий проект, музыка к фильму Патриса Шеро "Королева Марго", вновь имел огромный успех – он получил две награды на Каннском фестивале.Брегович пишет музыку к фильмам с конца 1970-х. Его саундтреки всегда насыщены элементами балканской и цыганской традиционной музыки с духовыми инструментами в сочетании с сочными басами и битами.На гастрольных концертах Брегович выступает с музыкальным коллективом Wedding and Funeral Orchestra, во время которых исполняется и музыка к фильмам. В основной состав оркестра входят музыканты: Мукарем Реджепи (барабан, вокал), Бокан Станкович (труба), Драгич Величкович (труба), Стоян Димов (саксофон, кларнет), Милош Михайлович (баритон), Александар Райкович (баритон) и две болгарские певицы: Даниела Радкова-Александрова и Людмила Радкова-Трайкова.В Грузии Горан Брегович выступает далеко не впервые. Известный музыкант уже проводил концерты в 2007, 2012, 2017, 2018 годах.

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горан брегович, культура, грузия, новости, батуми, концерт, анонсы