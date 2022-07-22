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Гражданку Украины задержали в Грузии с тремя килограммами кокаина
Гражданку Украины задержали в Грузии с тремя килограммами кокаина
По данным следствия, обвиняемая привезла наркотики из Бразилии 22.07.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Сотрудники полиции задержали 27-летнюю гражданку Украины в Тбилисском международном аэропорту по обвинению в незаконном ввозе в Грузию до трех килограммов кокаина, говорится в сообщении МВД Грузии.Особо крупную партию наркотиков обнаружили во время осмотра багажа обвиняемой – запрещенный товар хранился в специальном тайнике. Наркотическое вещество изъято в качестве вещественного доказательства.По данным следствия, обвиняемая привезла указанные наркотики из Бразилии и завезла на территорию Грузии.Гражданка Украины обвиняется в незаконном приобретении и хранении, а также в незаконном ввозе в Грузию наркотических средств. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
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Гражданку Украины задержали в Грузии с тремя килограммами кокаина

12:43 22.07.2022
© photo: Sputnik / Anar MustafayevДевушка в наручниках, фото из архива
Девушка в наручниках, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2022
© photo: Sputnik / Anar Mustafayev
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По данным следствия, обвиняемая привезла наркотики из Бразилии
ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Сотрудники полиции задержали 27-летнюю гражданку Украины в Тбилисском международном аэропорту по обвинению в незаконном ввозе в Грузию до трех килограммов кокаина, говорится в сообщении МВД Грузии.
Особо крупную партию наркотиков обнаружили во время осмотра багажа обвиняемой – запрещенный товар хранился в специальном тайнике. Наркотическое вещество изъято в качестве вещественного доказательства.
По данным следствия, обвиняемая привезла указанные наркотики из Бразилии и завезла на территорию Грузии.
Гражданка Украины обвиняется в незаконном приобретении и хранении, а также в незаконном ввозе в Грузию наркотических средств. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
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