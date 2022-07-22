https://sputnik-georgia.ru/20220722/gruzinskikh-sportsmenov-provodili-na-evropeyskiy-olimpiyskiy-festival-268790719.html

Грузинских спортсменов проводили на Европейский олимпийский фестиваль

Грузинских спортсменов проводили на Европейский олимпийский фестиваль

Из Грузии в соревнованиях будут выступать 28 спортсменов в семи видах спорта 22.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Церемония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль состоялась в Национальном олимпийском комитете Грузии.В словацком городе Банска-Бистрица 24-30 июля пройдет XVI Европейский летний юношеский олимпийский фестиваль, где более 3000 спортсменов из 48 стран будут соревноваться в 10 видах спорта. Из Грузии будут выступать 28 спортсменов в семи видах спорта (дзюдо, плавание, велоспорт, бадминтон, теннис, легкая атлетика, гимнастика).Президент НОК Грузии, олимпийский чемпион Лери Хабелов, олимпийские чемпионы Шота Хабарели и Давид Гобеджишвили обратились к олимпийской делегации с приветственным словом и пожелали им удачных соревнований.Гимнастка Дачи Долидзе приняла олимпийскую присягу от имени олимпийской сборной Грузии. С приветственным словом от имени команды выступил теннисист Николоз Гургенидзе.Чемпион Европы по дзюдо среди юниоров Александр Лоладзе и пловчиха Лизи Григалашвили будут знаменосцами грузинской делегации на церемонии открытия XVI Европейского летнего юношеского олимпийского фестиваля.

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грузия, новости, спорт, нок, лери хабелов