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Грузинских спортсменов проводили на Европейский олимпийский фестиваль
Грузинских спортсменов проводили на Европейский олимпийский фестиваль
Из Грузии в соревнованиях будут выступать 28 спортсменов в семи видах спорта 22.07.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Церемония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль состоялась в Национальном олимпийском комитете Грузии.В словацком городе Банска-Бистрица 24-30 июля пройдет XVI Европейский летний юношеский олимпийский фестиваль, где более 3000 спортсменов из 48 стран будут соревноваться в 10 видах спорта. Из Грузии будут выступать 28 спортсменов в семи видах спорта (дзюдо, плавание, велоспорт, бадминтон, теннис, легкая атлетика, гимнастика).Президент НОК Грузии, олимпийский чемпион Лери Хабелов, олимпийские чемпионы Шота Хабарели и Давид Гобеджишвили обратились к олимпийской делегации с приветственным словом и пожелали им удачных соревнований.Гимнастка Дачи Долидзе приняла олимпийскую присягу от имени олимпийской сборной Грузии. С приветственным словом от имени команды выступил теннисист Николоз Гургенидзе.Чемпион Европы по дзюдо среди юниоров Александр Лоладзе и пловчиха Лизи Григалашвили будут знаменосцами грузинской делегации на церемонии открытия XVI Европейского летнего юношеского олимпийского фестиваля.
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грузия, новости, спорт, нок, лери хабелов

Грузинских спортсменов проводили на Европейский олимпийский фестиваль

23:35 22.07.2022 (обновлено: 23:50 22.07.2022)
© Georgian National Olympic CommitteeЦеремония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Церемония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2022
© Georgian National Olympic Committee
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Из Грузии в соревнованиях будут выступать 28 спортсменов в семи видах спорта
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Церемония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль состоялась в Национальном олимпийском комитете Грузии.
В словацком городе Банска-Бистрица 24-30 июля пройдет XVI Европейский летний юношеский олимпийский фестиваль, где более 3000 спортсменов из 48 стран будут соревноваться в 10 видах спорта. Из Грузии будут выступать 28 спортсменов в семи видах спорта (дзюдо, плавание, велоспорт, бадминтон, теннис, легкая атлетика, гимнастика).
© Georgian National Olympic CommitteeЦеремония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Церемония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2022
Церемония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
© Georgian National Olympic Committee
Президент НОК Грузии, олимпийский чемпион Лери Хабелов, олимпийские чемпионы Шота Хабарели и Давид Гобеджишвили обратились к олимпийской делегации с приветственным словом и пожелали им удачных соревнований.
Гимнастка Дачи Долидзе приняла олимпийскую присягу от имени олимпийской сборной Грузии. С приветственным словом от имени команды выступил теннисист Николоз Гургенидзе.
© Georgian National Olympic CommitteeЦеремония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Церемония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2022
Церемония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
© Georgian National Olympic Committee
Чемпион Европы по дзюдо среди юниоров Александр Лоладзе и пловчиха Лизи Григалашвили будут знаменосцами грузинской делегации на церемонии открытия XVI Европейского летнего юношеского олимпийского фестиваля.
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