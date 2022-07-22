Грузинских спортсменов проводили на Европейский олимпийский фестиваль
23:35 22.07.2022 (обновлено: 23:50 22.07.2022)
© Georgian National Olympic CommitteeЦеремония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Из Грузии в соревнованиях будут выступать 28 спортсменов в семи видах спорта
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Церемония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль состоялась в Национальном олимпийском комитете Грузии.
В словацком городе Банска-Бистрица 24-30 июля пройдет XVI Европейский летний юношеский олимпийский фестиваль, где более 3000 спортсменов из 48 стран будут соревноваться в 10 видах спорта. Из Грузии будут выступать 28 спортсменов в семи видах спорта (дзюдо, плавание, велоспорт, бадминтон, теннис, легкая атлетика, гимнастика).
© Georgian National Olympic CommitteeЦеремония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Церемония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Президент НОК Грузии, олимпийский чемпион Лери Хабелов, олимпийские чемпионы Шота Хабарели и Давид Гобеджишвили обратились к олимпийской делегации с приветственным словом и пожелали им удачных соревнований.
Гимнастка Дачи Долидзе приняла олимпийскую присягу от имени олимпийской сборной Грузии. С приветственным словом от имени команды выступил теннисист Николоз Гургенидзе.
© Georgian National Olympic CommitteeЦеремония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Церемония проводов грузинских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Чемпион Европы по дзюдо среди юниоров Александр Лоладзе и пловчиха Лизи Григалашвили будут знаменосцами грузинской делегации на церемонии открытия XVI Европейского летнего юношеского олимпийского фестиваля.