https://sputnik-georgia.ru/20220722/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-268756574.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T09:01+0400

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2022-07-22T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2022 года вырос на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 962,2 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию упал на 2,8%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Россия занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Грузии, доля товарооборота между двумя странами составляет 11,4% от всей внешней торговли за шесть месяцев текущего года.Из Грузии в РФ за январь-июнь 2022 года вывезли 41,3 тысячи тонн ферросплавов, 34,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 21,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, 3,4 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-июне текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом 77,2 тысячи тонн.Из России также завезли 198,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 156,1 тысячи тонн природного и попутного газов и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.

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грузия, россия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"