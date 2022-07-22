Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
© photo: Sputnik / StringerОчередь из фур в направлении ТПП "Казбеги - Верхний Ларс"
© photo: Sputnik / Stringer
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2022 года вырос на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 962,2 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию упал на 2,8%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-июнь 2022 год
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-июнь 2022 год
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Россия занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Грузии, доля товарооборота между двумя странами составляет 11,4% от всей внешней торговли за шесть месяцев текущего года.
Из Грузии в РФ за январь-июнь 2022 года вывезли 41,3 тысячи тонн ферросплавов, 34,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 21,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, 3,4 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-июнь 2022 год, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-июнь 2022 год, экспорт
© Sputnik
Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-июне текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом 77,2 тысячи тонн.
Из России также завезли 198,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 156,1 тысячи тонн природного и попутного газов и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-июнь 2022 год, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-июнь 2022 год, импорт
© Sputnik
Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.