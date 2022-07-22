https://sputnik-georgia.ru/20220722/kliniki-budut-otvetstvenny-za-netselevuyu-gospitalizatsiyu--glava-minzdrava-gruzii-268764542.html

Клиники будут ответственны за нецелевую госпитализацию – глава Минздрава Грузии

Клиники будут ответственны за нецелевую госпитализацию – глава Минздрава Грузии

В случае выявления нецелевого стационарного лечения правительство не будет финансировать расходы больниц 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T12:23+0400

2022-07-22T12:23+0400

2022-07-22T13:44+0400

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коронавирус covid-19

зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Клиники Грузии в случае нецелевой госпитализации пациентов, инфицированных коронавирусом, сами понесут ответственность за финансовую часть, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.Национальное агентство здоровья ежедневно ведет мониторинг случаев госпитализации пациентов с COVID-19 и, в случае выявления нецелевого стационарного лечения, правительство не будет финансировать подобные факты.В Грузии с начала пандемии стационарное лечение пациентов с коронавирусом является бесплатным.По словам министра, в стране в течение последних нескольких недель стабильное эпидположение и значительного роста ковид-инфицированных не наблюдается. Также минимально количество тех пациентов, которые нуждаются в госпитализации.При этом большая часть случаев коронавируса, связанных со штаммом "омикрон", протекает легко и не нуждается в госпитализации, отметил министр.Между тем, эксперты в сфере здравоохранения говорят, что Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 7 812.Несмотря на увеличенные случаи коронавируса, нагрузка на клиники не возросла, исходя из того, что заболевание новым подтипом "омикрона" протекает довольно легко и большая часть больных обходится без госпитальной помощи.Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.

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минздрав грузии, грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, зураб азарашвили