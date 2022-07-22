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Правительство РФ расширило список недружественных иностранных государств
Правительство РФ расширило список недружественных иностранных государств
Список пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T13:03+0400
2022-07-22T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Правительство расширило перечень недружественных России государств, в отношении которых принимаются меры противодействия, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.Так, список пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.В документе указано количество сотрудников, которое посольства и консульства этих государств могут принять на работу в России.В частности, Греции установили лимит в 34 человека, Дании – 20, ограничение Словакии – 16 человек. Словения и Хорватия больше не могут нанимать местный персонал в свои дипмиссии и консульские учреждения.В мае прошлого года подобные ограничения ввели в отношении дипмиссий США и Чехии.Данные меры предусмотрены президентским указом от 23 апреля 2021 года.Кроме того, в марте 2022-го правительство утвердило список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, все страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
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Правительство РФ расширило список недружественных иностранных государств
13:03 22.07.2022 (обновлено: 13:14 22.07.2022)
Список пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik.
Правительство расширило перечень недружественных России государств, в отношении которых принимаются меры противодействия, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Так, список пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
В документе указано количество сотрудников, которое посольства и консульства этих государств могут принять на работу в России.
В частности, Греции установили лимит в 34 человека, Дании – 20, ограничение Словакии – 16 человек. Словения и Хорватия больше не могут нанимать местный персонал в свои дипмиссии и консульские учреждения.
"Утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться", – говорится в сообщении.
В мае прошлого года подобные ограничения ввели в отношении дипмиссий США и Чехии.
Данные меры предусмотрены президентским указом от 23 апреля 2021 года.
Кроме того, в марте 2022-го правительство утвердило список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, все страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.