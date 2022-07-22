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Премьер-министр Грузии встретился с новым послом Китая

Премьер-министр Грузии встретился с новым послом Китая

Стороны уделили особое внимание углублению двусторонних отношений по всем направлениям 22.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили встретился с новым послом Китая в Грузии Чоу Цьеном и пожелал ему успехов на новой работе, сообщает пресс-служба администрации правительства.Гарибашвили выразил надежду, что плодотворное сотрудничество между Грузией и Китаем продолжится.На встрече было отмечено, что Китай входит в пятерку торговых партнеров Грузии - торговый оборот за первые пять месяцев этого года между странами составил 922 миллиона долларов.Также стороны коснулись темы китайских инвестиций. На встрече было отмечено, что прямые иностранные инвестиции из Китая превышают 695 миллионов долларов, что приветствуется грузинской стороной.Посол Китая и глава правительства также отметили динамичный рост числа туристов из Китая. Был отмечен тот факт, что прямые рейсы между двумя странами содействует этому процессу.Отставка Джонсона, воинственный Китай и главная ошибка США - видео>>Стороны выразили надежду, что скоро состоится очередная встреча межправительственной комиссии торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Грузией, которая является ежегодным мероприятием.На встрече особое внимание было уделено усилению двусторонних отношений в направлении образования и науки. Было отмечено, что в этом году между Грузией и Китаем отмечается 30-летний юбилей дипотношений.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.

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