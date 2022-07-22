https://sputnik-georgia.ru/20220722/revolyutsionnyy-stsenariy-2---deputat-ob-issledovanii-po-taynym-materialam-gogashvili-268777197.html

Революционный сценарий №2 - депутат об исследовании по тайным материалам Гогашвили

Революционный сценарий №2 - депутат об исследовании по тайным материалам Гогашвили

Депутат обвинил бывшего замглавы Службы госбезопасности Грузии в манипуляциях 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T15:53+0400

2022-07-22T15:53+0400

2022-07-22T15:55+0400

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международное общество справедливых выборов и демократии

иосиф гогашвили

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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Депутат от правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили расценил исследование неправительственных организаций по материалам, тайно предоставленным им бывшим замглавы СГБ Иосифом (Сосо) Гогашвили, как очередную попытку устроить революцию в стране.По словам депутата, НПО "Международное общество справедливых выборов и демократии" следовало бы "реально исповедоваться, почему оно сфальсифицировало результаты параллельного подсчета голосов" на местных выборах 2021 года. Оппоненты властей планировали использовать это для осуществления революционного сценария.По его словам, эти организации "трижды публиковали аналогичные выводы без конкретных реальных доказательств и сегодня они хотят провести "Операцию Сосо Гогашвили". В своем исследовании "Международная прозрачность - Грузия" и "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED) утверждают, что существовала масштабная схема мобилизации голосов избирателей в пользу правящей партии незаконными методами.Неправительственные организации заявили, к ним в руки попала корреспонденция 2018-2019 годов с электронной почты, созданной, предположительно, "Грузинской мечтой", и датированные 2020 годом документы. Результаты исследования и сами материалы они уже передали прокуратуре.Что касается Гогашвили, с 16 июля он находится в заключении. За день до этого он написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.Прокуратура предъявила Гогашвили обвинение в "превышении служебных полномочий", "незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения" и в "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия". Ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.По словам Кадагишвили, последние события являются доказательством того, что Гогашвили сотрудничает с главным оппонентом властей - крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". Власти называют "Нацдвижение" "радикальной оппозицией" и "партией власти".

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новости, грузия, политика, грузинская мечта, международное общество справедливых выборов и демократии, иосиф гогашвили