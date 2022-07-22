https://sputnik-georgia.ru/20220722/rossiyskie-uchenye-sozdali-novyy-portativnyy-metod-vyyavleniya-diabeta--268771632.html

Российские ученые создали новый портативный метод выявления диабета

Российские ученые создали новый портативный метод выявления диабета

Исследовательский проект принадлежит ученым Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T14:00+0400

2022-07-22T14:00+0400

2022-07-22T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Российские ученые разработали портативную технологию высокоточного выявления диабета у пациентов по выдыхаемому ими воздуху, – разработку представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.Проект принадлежит ученым Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина (ИФХЭ) РАН.Председатель правительства 22 июля провел встречу с победителем трека "Наука" четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России", заместителем руководителя инженерно-технического центра ИФХЭ, кандидатом химических наук Ильей Меньщиковым. Молодой ученый рассказал о проектах в области энергетики и медицины, разрабатываемых командой инженеров под его руководством.Меньщиков также рассказал о разработке сенсора для портативного анализа состава выдыхаемого воздуха с целью выявления признаков диабета.По его словам, группа ученых активно ведет работы по развитию неинвазивных методов анализа больных диабетом. У таких пациентов в выдыхаемом воздухе содержится ацетон, который можно выявить, отметил ученый. Разработка ИФХЭ позволяет это делать с высокой чувствительностью, на уровне лабораторных установок, добавил Меньщиков.

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