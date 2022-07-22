https://sputnik-georgia.ru/20220722/rossiyskie-uchenye-sozdali-novyy-portativnyy-metod-vyyavleniya-diabeta--268771632.html
Российские ученые создали новый портативный метод выявления диабета
Российские ученые создали новый портативный метод выявления диабета
Исследовательский проект принадлежит ученым Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T14:00+0400
2022-07-22T14:00+0400
2022-07-22T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Российские ученые разработали портативную технологию высокоточного выявления диабета у пациентов по выдыхаемому ими воздуху, – разработку представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.Проект принадлежит ученым Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина (ИФХЭ) РАН.Председатель правительства 22 июля провел встречу с победителем трека "Наука" четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России", заместителем руководителя инженерно-технического центра ИФХЭ, кандидатом химических наук Ильей Меньщиковым. Молодой ученый рассказал о проектах в области энергетики и медицины, разрабатываемых командой инженеров под его руководством.Меньщиков также рассказал о разработке сенсора для портативного анализа состава выдыхаемого воздуха с целью выявления признаков диабета.По его словам, группа ученых активно ведет работы по развитию неинвазивных методов анализа больных диабетом. У таких пациентов в выдыхаемом воздухе содержится ацетон, который можно выявить, отметил ученый. Разработка ИФХЭ позволяет это делать с высокой чувствительностью, на уровне лабораторных установок, добавил Меньщиков.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, наука, новости, общество, россия
Российские ученые создали новый портативный метод выявления диабета
Исследовательский проект принадлежит ученым Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik.
Российские ученые разработали портативную технологию высокоточного выявления диабета у пациентов по выдыхаемому ими воздуху, – разработку представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости
.
Проект принадлежит ученым Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина (ИФХЭ) РАН.
Председатель правительства 22 июля провел встречу с победителем трека "Наука" четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России", заместителем руководителя инженерно-технического центра ИФХЭ, кандидатом химических наук Ильей Меньщиковым. Молодой ученый рассказал о проектах в области энергетики и медицины, разрабатываемых командой инженеров под его руководством.
Речь идет о новой технологии адсорбированного природного газа, позволяющей выпускать линейку аккумуляторов для любых видов транспорта на газомоторном топливе, что в свою очередь даст возможность уменьшить энергозатраты и стоимость газа. Кроме того, предложена система резервирования газа, позволяющая располагать подземные газохранилища там, где они нужны потребителю, вне зависимости от геологических и географических условий.
Меньщиков также рассказал о разработке сенсора для портативного анализа состава выдыхаемого воздуха с целью выявления признаков диабета.
По его словам, группа ученых активно ведет работы по развитию неинвазивных методов анализа больных диабетом. У таких пациентов в выдыхаемом воздухе содержится ацетон, который можно выявить, отметил ученый. Разработка ИФХЭ позволяет это делать с высокой чувствительностью, на уровне лабораторных установок, добавил Меньщиков.