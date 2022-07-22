https://sputnik-georgia.ru/20220722/v-kitae-pokazali-robotaksi-bez-rulya--foto-268763821.html

В Китае показали роботакси без руля – ФОТО

В Китае показали роботакси без руля – ФОТО

Автопилот по своим способностям сравним с водителем с 20-летним стажем 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Китайский технологический гигант Baidu продемонстрировал новое поколение беспилотного роботакси – ожидается, что машины выйдут на линии крупных городов Китая.Эта модель называется Apollo RT6 EV – автомашина выполнена в двухобъемном кузове и чем-то похожа на минивэн. У беспилотника съемный руль и он может передвигаться полностью в автономном режиме, без участия человека. В Baidu относят свою разработку к четвертому уровню, так как она способна автоматически функционировать в заранее указанных областях. При этом автопилот по своим способностям сравним с водителем с 20-летним стажем.Отмечается, что на борту Apollo RT6 EV предусмотрено 38 датчиков, среди них восемь LiDAR, необходимых для ориентирования в пространстве. В салоне могут быть размещены от двух до четырех пассажиров. За ними будут присматривать камеры, установленные в салоне.Остальных технических возможностей и деталей разработчики пока не раскрывают. Известно, что серийное производство Apollo RT6 начнется в скором будущем. Во второй половине 2023-го Baidu начнет тестировать беспилотные такси в рамках собственной платформы Robotaxi.

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автомобили, в мире, новости, китай