https://sputnik-georgia.ru/20220722/v-rossii-sozdali-novyy-metod-izucheniya-lednikov-268777753.html

В России создали новый метод изучения ледников

В России создали новый метод изучения ледников

В перспективе этот метод может быть применен для изучения любых объектов, которые изменяются во времени и за динамикой которых необходимо наблюдать 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T16:59+0400

2022-07-22T16:59+0400

2022-07-22T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии в составе научного коллектива предложили новый способ исследования поверхности ледников с помощью беспилотников, пишет РИА Новости.Исследователи утверждают, что результаты их работы позволят получить новые данные о характере движения (колебаний) ледников, которые, в свою очередь, являются индикатором изменений климатических условий на планете. Результаты исследования опубликованы в журнале "Геодезия и картография".В частности, для изучения изменений поверхности ледников ученые предложили новый способ исследования — модифицированный метод псевдопараллаксов (смещение подвижной точки по оси координат на двух снимках, полученных через некоторый временной интервал – прим. Ред). Предложенный метод позволяет определять суммарный вектор смещения на точке по трем координатам.Как объяснила Скрыпицына, модифицированный способ основывается на фотограмметрическом методе псевдопараллаксов измерения скорости и направления движения ледника по разновременным снимкам одного и того же участка, полученных фототеодолитом с поверхности земли. Данный метод был предложен и внедрен в практику в 70-е годы ХХ века профессором МГУ Юрием Книжниковым.По словам доцента, для анализа изменения ландшафта ледников нужно найти образы — одинаковые элементы на снимках, например фрагменты трещин. Для их поиска и измерений использовались современные алгоритмы автоматической фотограмметрической обработки цифровых изображений.То есть фиксация пространственных смещений поверхности ледника происходила на ортофотоизображениях и цифровых моделях рельефа ледника, полученных по фотоснимкам, сделанных беспилотными летательными аппаратами. Раньше такие снимки делали с поверхности Земли и результаты определялись условиями съемки и профессиональными навыками исследователя, в том числе умением измерять по стереоскопической модели, а труднодоступные части ледника оставались неизученными.Полученные результаты позволили показать характер распределения смещений ледника за 10 дней. Среднее смещение составило 6,28 м при разбросе от 0,07 до 10,8 м. А также получить новые данные о характере нарастания ледовой массы и скорости движения разных частей ледника."Климатические факторы (температура, осадки, приливы и отливы в океане, ветра) напрямую влияют на поведение ледника. Чтобы проанализировать, как изменяющийся климат влияет на колебания ледников, нужно продолжать наблюдения и сравнивать их с данными прошлых лет. И через 8-10 лет можно будет сравнить результаты и сделать выводы и прогнозы. В частности, это имеет важное значение для проектировки и прокладки санно-гусеничных трактов для сообщения между различными станциями", — отмечает Скрыпицына.Так, ученые сравнили данные этого исследования с результатами наблюдений за ледником Фритьоф в Северном полушарии. Оказалось, что скорость подвижки и характер распределения ледовой массы у ледников в Арктике и Антарктике совпадают.По словам авторов исследования, результаты их работы могут применяться не только в гляциологии и климатологии, но и в прогнозировании чрезвычайных ситуаций на ледниках.Ученые отмечают, что в перспективе предложенный метод может быть применен для изучения любых объектов, которые изменяются во времени и за динамикой которых необходимо наблюдать.

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ученые, наука, арктика, новости, в мире, россия, антарктида