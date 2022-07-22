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В Стамбуле подписаны документы по "продовольственной сделке"

В Стамбуле подписаны документы по "продовольственной сделке"

Соглашение о вывозе зерна из портов Украины будет действовать 120 дней и может быть продлено 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T18:45+0400

2022-07-22T18:45+0400

2022-07-22T19:17+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Многосторонние соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии Россией вывозу украинского зерна подписаны в Стамбуле в пятницуВ церемонии участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. От российской стороны документы подписал глава Минобороны России Сергей ШойгуСегодня же украинская сторона раздельно подписала "продуктовую сделку" - с Турцией и ООН.О чем договорились стороныСогласно подписанным документам, украинские порты после соглашения по зерну не будут разминированы, для прохода судов будут использовать безопасные фарватеры. Для наблюдения за выходом судов с Украины в Стамбуле создадут координационный центр, в него войдут Россия, Украина и Турция.Суда, которые идут на Украину, будут досматривать на предмет наличия вооружения, в том числе россияне.Сделка не предполагает военного сопровождения судов. Движение в украинские порты и из них для вывоза продовольствия может начаться через пару недель.Соглашение будет действовать 120 дней и может быть продлено.Мнение генсека ООНГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поблагодарил стороны, подписавшие соглашения, и отметил, что сегодня на Черном море появился маяк надежды в мире, который в этом действительно нуждается.Он отметил, что "продуктовая сделка" поможет стабилизации мировых цен на продовольствие. А отправка на экспорт зерна и продовольствия на мировые рынки поможет преодолеть глобальную нехватку продуктов.История вопросаВ ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем. Кроме того, глава государства напоминал о наличии других путей для транспортировки злаков: через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию и через порты Азовского моря.

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