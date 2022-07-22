https://sputnik-georgia.ru/20220722/v-windows-11-usovershenstvuyut-vazhnuyu-funktsiyu-268771971.html
В Windows 11 усовершенствуют важную функцию
В Windows 11 усовершенствуют важную функцию
Когда измененная панель задач появится в релизной версии Windows 11, пока не известно 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T14:36+0400
2022-07-22T14:36+0400
2022-07-22T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Панель задач в ОС от Microsoft усовершенствуют – опция зафиксирована в новой сборке сборка Windows 11 Insider Preview.Интерфейс расширенной панели задач поддерживает аналогичные возможности, что и основной: контекстное меню, действия по двойному щелчку и предпросмотр окна программы.Отмечается, что нововведение пока доступно участникам инсайдерской программы в сборке под номером 25163. Когда измененная панель задач появится в релизной версии Windows 11, пока не известно.Windows 11 – проприетарная операционная система для персональных компьютеров, разработанная компанией Microsoft в рамках семейства Windows NT, чтобы стать преемницей Windows 10. Она была выпущена 5 октября 2021 года, вместе с Microsoft Office 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
microsoft, наука, новости, в мире, общество, технологии
В Windows 11 усовершенствуют важную функцию
Когда измененная панель задач появится в релизной версии Windows 11, пока не известно
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik.
Панель задач в ОС от Microsoft усовершенствуют – опция зафиксирована
в новой сборке сборка Windows 11 Insider Preview.
Основное нововведение состоит в том, что при открытии множества приложений панель задач перейдет в "режим переполнения", демонстрируя вверху небольшую плашку. Конкретное количество запушенного софта для этого не озвучивается, но включение будет зависеть от разрешения дисплея и масштаба интерфейса.
Интерфейс расширенной панели задач поддерживает аналогичные возможности, что и основной: контекстное меню, действия по двойному щелчку и предпросмотр окна программы.
Отмечается, что нововведение пока доступно участникам инсайдерской программы в сборке под номером 25163. Когда измененная панель задач появится в релизной версии Windows 11, пока не известно.
Windows 11 – проприетарная операционная система для персональных компьютеров, разработанная компанией Microsoft в рамках семейства Windows NT, чтобы стать преемницей Windows 10. Она была выпущена 5 октября 2021 года, вместе с Microsoft Office 2021.