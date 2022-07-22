https://sputnik-georgia.ru/20220722/vaktsinirovannym-lyudyam-nelzya-byt-donorami-krovi-gruzinskie-spetsialisty-razveyali-mify-268775734.html

Вакцинированным людям нельзя быть донорами крови? Грузинские специалисты развеяли мифы

Вакцинированным людям нельзя быть донорами крови? Грузинские специалисты развеяли мифы

Стать донором крови уже через две недели после вакцинации от коронавируса 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T16:30+0400

2022-07-22T16:30+0400

2022-07-22T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии назвал мифом распространившуюся информацию о том, что вакцинация против коронавируса мешает стать донором крови, сообщает пресс-служба центра.Как отмечают в центре, если человек отвечает всем нужным критериям, то может стать донором крови уже через 14 дней после вакцинации.Человек не может стать донором крови, если у него гепатит С или В, ВИЧ/СПИД, сифилис, в течение последних 12 месяцев имел небезопасный половой акт или без назначения врача хотя бы раз принимал наркотические средства инъекционным способом.Как отмечают в центре, в мире нет искусственных растворов крови и единственным путем получения компонентов крови остается сдача крови.В центре по контролю заболеваний напоминают, что каждый взрослый и здоровый человек может сдавать кровь раз в два месяца, то есть 5-6 раз в год, и это совершенно не будет влиять на его состояние здоровья.Сдать кровь можно безвозмездно, а можно и за деньги, а также с целью хранения собственной крови. Согласно официальным данным, добровольными донорами стали 37 320 человек.Закон перепишутВ конце мая правительство Грузии инициировало внесение изменений в закон "О донорстве крови и ее компонентов" для обеспечения безопасности и наличия крови.По словам замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния, система обеспечения крови в стране нуждается в основательном обновлении. Действующий закон о компонентах крови и донорстве был принят в 1995 году и, естественно, ряд аспектов нуждается в обновлении и приведении в соответствие с международными стандартами, отметила Габуния.Система производства и донорства крови будет полностью освобождена от коммерческих интересов. Для этого учреждение крови будет функционировать только как некоммерческая организация, в то время как в настоящее время большинство банков крови являются частными учреждениями.

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новости, общество, грузия, вакцинация от коронавируса, донорство