https://sputnik-georgia.ru/20220723/deputat-gruzinskoy-mechty-oppozitsiya-obrechena-268805185.html
Депутат "Грузинской мечты": оппозиция обречена
Депутат "Грузинской мечты": оппозиция обречена
Оппозиция, которая говорит об альтернативном процессе, загоняет себя в тяжелое и неудобное положение, заявил депутат 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T20:31+0400
2022-07-23T20:31+0400
2022-07-23T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Грузия получит статус кандидата в ЕС, а оппозиция приведет себя к самоуничтожению, заявил заместитель председателя фракции правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.Часть оппозиционных партий отказались принимать участие в работе комитетов и групп, которые занимаются проектами по выполнению 12 условий Евросовета для получения статуса кандидата в ЕС.Ранее лидер "Стратегии Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе заявил, что после того, как правящая партия сорвала проведение внеочередной сессии парламента, которую по инициативе оппозиции 18 июля созвала президент, необходимо начать альтернативный процесс, в рамках которого будут разработаны законопроекты. С этой целью оппозиция планирует создать альтернативные рабочие форматы.В отличие от Грузии, Украина и Молдова уже получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. С Грузией решили повременить, пока она не выполнит условия, которые представила в своем заключении Еврокомиссия.Речь идет о 12 пунктах, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, оппозиция
Депутат "Грузинской мечты": оппозиция обречена
Оппозиция, которая говорит об альтернативном процессе, загоняет себя в тяжелое и неудобное положение, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Грузия получит статус кандидата в ЕС, а оппозиция приведет себя к самоуничтожению, заявил заместитель председателя фракции правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.
Часть оппозиционных партий отказались принимать участие в работе комитетов и групп, которые занимаются проектами по выполнению 12 условий Евросовета для получения статуса кандидата в ЕС.
"Оппозиция, которая говорит об альтернативном процессе, загоняет себя в тяжелое и неудобное положение. Они пытаются улучшить свой обреченный бойкот и представить все так, что якобы они не бойкотируют европейский выбор Грузии. Процесс в парламенте приведет Грузию к статусу кандидата, а оппозицию – к политическому уничтожению", – сказал Ионатамишвили.
Ранее лидер "Стратегии Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе заявил, что после того, как правящая партия сорвала проведение внеочередной сессии парламента, которую по инициативе оппозиции 18 июля созвала президент, необходимо начать альтернативный процесс, в рамках которого будут разработаны законопроекты. С этой целью оппозиция планирует создать альтернативные рабочие форматы.
В отличие от Грузии, Украина и Молдова уже получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. С Грузией решили повременить, пока она не выполнит условия, которые представила в своем заключении Еврокомиссия.
Речь идет о 12 пунктах, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.