https://sputnik-georgia.ru/20220723/glava-voz-nazval-vspyshku-ospy-obezyan-chs-mezhdunarodnogo-znacheniya-268807945.html

Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

Сам комитет не пришел к консенсусу по этому вопросу 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T19:06+0400

2022-07-23T19:06+0400

2022-07-23T19:06+0400

оспа обезьян

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения, признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, пишет РИА Новости.При этом сам комитет не пришел к консенсусу по данному вопросу.Согласно последним данным ВОЗ, на данное время зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них — смертельные. Большинство заражений выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают через несколько недель, но у некоторых возможны осложнения.Первые признаки оспы обезьян – это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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оспа обезьян, европа, в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, здоровье