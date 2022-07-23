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Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
Сам комитет не пришел к консенсусу по этому вопросу 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T19:06+0400
2022-07-23T19:06+0400
2022-07-23T19:06+0400
оспа обезьян
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения, признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, пишет РИА Новости.При этом сам комитет не пришел к консенсусу по данному вопросу.Согласно последним данным ВОЗ, на данное время зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них — смертельные. Большинство заражений выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают через несколько недель, но у некоторых возможны осложнения.Первые признаки оспы обезьян – это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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оспа обезьян, европа, в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, здоровье
Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
Сам комитет не пришел к консенсусу по этому вопросу
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik.
Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения, признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, пишет РИА Новости
.
"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", — сказал он на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.
При этом сам комитет не пришел к консенсусу по данному вопросу.
Согласно последним данным ВОЗ, на данное время зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них — смертельные. Большинство заражений выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают через несколько недель, но у некоторых возможны осложнения.
Первые признаки оспы обезьян – это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.