https://sputnik-georgia.ru/20220723/glavnaya-literaturnaya-premiya-gruzii-saba-obyavila-short-list-finalistov-268770741.html

Главная литературная премия Грузии "Саба" объявила шорт-лист финалистов

Главная литературная премия Грузии "Саба" объявила шорт-лист финалистов

В этом году премия празднует юбилейную дату – конкурс объявлен в двадцатый раз 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T18:01+0400

2022-07-23T18:01+0400

2022-07-23T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Стал известен шорт-лист ежегодной литературной премии "Саба - 2022" – за первенство и денежную премию по традиции будут бороться современные писатели, поэты, публицисты, эссеисты, переводчики, драматурги и критики.В этом году главная литературная премия страны празднует юбилейную дату – конкурс объявлен в двадцатый раз. Так, в борьбе за главную номинацию "Лучший роман года" будут соревноваться книги "Ящерица на надгробии" Арчила Кикодзе, "В темных водах" Ирмы Тавелидзе, "Темна дорога – сумерки первозданные" Георгия Хараишвили и "Корабль до обхода" Ильи Чантурия.В шорт-листе категории "Лучший прозаический сборник года" представлены книги: "Чужое кино" Бесо Соломонашвили, "Убийство на районной станции" Рати Ратиани и "Рай щенков" Датия Бадалашвили.За звание автора "Лучшего поэтического сборника года" будут бороться Лия Стуруа ("Продолжаем игру?!"), Лела Самниашвили ("Отразимся?"), Паата Шамугия ("Неспасение"), Этер Татаридзе ("Будь честен, независтливый"), Ника Джорджанели ("Нетфликс") и Бека Ахалая ("Волк на запястье").На статуэтку в номинации "Литературный дебют" претендуют авторы: Темо Рехвиашвили ("Истории курьера"), Кока Камушадзе ("Бала(н)да"), Магда Каландадзе ("Вторая комната"), Миндия Арабули ("Конец каждой истории"), Мариам Гургенишвили ("Жемгуга"), Лела Куртанидзе ("Мелатонин"), Георгий Кахишвили ("Фракийские женщины" Софокла), Торнике Сибашвили ("Детектив") и Давид Джишкариани ("Буцы и кожаные сапоги").Весь короткий список премии "Саба" в разных номинациях доступен на официальном сайте премии.Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили.Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".За время своего существования премия "Саба" оценила произведения и заслуги множества писателей: в частности, рецензировала более 4 500 книг, присудила около 200 премий и наградила более 150 авторов (многие из них были награждены не менее 2 раз и более).

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литературная премия "саба", грузия, культура, культурная жизнь грузии, грузинская литература, новости