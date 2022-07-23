https://sputnik-georgia.ru/20220723/glavnaya-literaturnaya-premiya-gruzii-saba-obyavila-short-list-finalistov-268770741.html
Главная литературная премия Грузии "Саба" объявила шорт-лист финалистов
Главная литературная премия Грузии "Саба" объявила шорт-лист финалистов
В этом году премия празднует юбилейную дату – конкурс объявлен в двадцатый раз 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T18:01+0400
2022-07-23T18:01+0400
2022-07-23T18:01+0400
литературная премия "саба"
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Стал известен шорт-лист ежегодной литературной премии "Саба - 2022" – за первенство и денежную премию по традиции будут бороться современные писатели, поэты, публицисты, эссеисты, переводчики, драматурги и критики.В этом году главная литературная премия страны празднует юбилейную дату – конкурс объявлен в двадцатый раз. Так, в борьбе за главную номинацию "Лучший роман года" будут соревноваться книги "Ящерица на надгробии" Арчила Кикодзе, "В темных водах" Ирмы Тавелидзе, "Темна дорога – сумерки первозданные" Георгия Хараишвили и "Корабль до обхода" Ильи Чантурия.В шорт-листе категории "Лучший прозаический сборник года" представлены книги: "Чужое кино" Бесо Соломонашвили, "Убийство на районной станции" Рати Ратиани и "Рай щенков" Датия Бадалашвили.За звание автора "Лучшего поэтического сборника года" будут бороться Лия Стуруа ("Продолжаем игру?!"), Лела Самниашвили ("Отразимся?"), Паата Шамугия ("Неспасение"), Этер Татаридзе ("Будь честен, независтливый"), Ника Джорджанели ("Нетфликс") и Бека Ахалая ("Волк на запястье").На статуэтку в номинации "Литературный дебют" претендуют авторы: Темо Рехвиашвили ("Истории курьера"), Кока Камушадзе ("Бала(н)да"), Магда Каландадзе ("Вторая комната"), Миндия Арабули ("Конец каждой истории"), Мариам Гургенишвили ("Жемгуга"), Лела Куртанидзе ("Мелатонин"), Георгий Кахишвили ("Фракийские женщины" Софокла), Торнике Сибашвили ("Детектив") и Давид Джишкариани ("Буцы и кожаные сапоги").Весь короткий список премии "Саба" в разных номинациях доступен на официальном сайте премии.Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили.Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".За время своего существования премия "Саба" оценила произведения и заслуги множества писателей: в частности, рецензировала более 4 500 книг, присудила около 200 премий и наградила более 150 авторов (многие из них были награждены не менее 2 раз и более).
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литературная премия "саба", грузия, культура, культурная жизнь грузии, грузинская литература, новости
Главная литературная премия Грузии "Саба" объявила шорт-лист финалистов
В этом году премия празднует юбилейную дату – конкурс объявлен в двадцатый раз
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Стал известен шорт-лист ежегодной литературной премии "Саба - 2022" – за первенство и денежную премию по традиции будут бороться современные писатели, поэты, публицисты, эссеисты, переводчики, драматурги и критики.
В этом году главная литературная премия страны празднует юбилейную дату – конкурс объявлен в двадцатый раз.
"Жюри уже рассмотрело 227 книг и известен список финалистов в 7 номинациях. Финалисты номинации "Лучший грузинский перевод иностранного произведения" будут объявлены в августе, а победитель в номинации "За особый вклад в развитие литературы" по традиции будет объявлен непосредственно на церемонии награждения", – сообщают организаторы.
Так, в борьбе за главную номинацию "Лучший роман года" будут соревноваться книги "Ящерица на надгробии" Арчила Кикодзе, "В темных водах" Ирмы Тавелидзе, "Темна дорога – сумерки первозданные" Георгия Хараишвили и "Корабль до обхода" Ильи Чантурия.
В шорт-листе категории "Лучший прозаический сборник года" представлены книги: "Чужое кино" Бесо Соломонашвили, "Убийство на районной станции" Рати Ратиани и "Рай щенков" Датия Бадалашвили.
За звание автора "Лучшего поэтического сборника года" будут бороться Лия Стуруа ("Продолжаем игру?!"), Лела Самниашвили ("Отразимся?"), Паата Шамугия ("Неспасение"), Этер Татаридзе ("Будь честен, независтливый"), Ника Джорджанели ("Нетфликс") и Бека Ахалая ("Волк на запястье").
На статуэтку в номинации "Литературный дебют" претендуют авторы: Темо Рехвиашвили ("Истории курьера"), Кока Камушадзе ("Бала(н)да"), Магда Каландадзе ("Вторая комната"), Миндия Арабули ("Конец каждой истории"), Мариам Гургенишвили ("Жемгуга"), Лела Куртанидзе ("Мелатонин"), Георгий Кахишвили ("Фракийские женщины" Софокла), Торнике Сибашвили ("Детектив") и Давид Джишкариани ("Буцы и кожаные сапоги").
Весь короткий список премии "Саба" в разных номинациях доступен на официальном сайте
премии.
Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили.
Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".
За время своего существования премия "Саба" оценила произведения и заслуги множества писателей: в частности, рецензировала более 4 500 книг, присудила около 200 премий и наградила более 150 авторов (многие из них были награждены не менее 2 раз и более).