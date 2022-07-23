https://sputnik-georgia.ru/20220723/kto-realno-vinoven-v-globalnom-prodovolstvennom-krizise-268805053.html
Кто реально виновен в глобальном продовольственном кризисе?
Кто реально виновен в глобальном продовольственном кризисе?
Проблему украинского зерна Запад и Украина создали, чтобы обвинять в глобальном голоде Россию, теперь же, когда проблема формально решена, они придумают для... 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T16:49+0400
2022-07-23T16:49+0400
2022-07-23T16:49+0400
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Об актуальных проблемах международных отношений в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор института политических исследований Сергей Марков. Какие важные условия смогла включить в соглашение Россия? Что поможет решить мировой продовольственный кризис? К каким последствиям для Украины приведет возможность вывоза из страны зерна? Обо всем этом смотрите в интервью.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Кто реально виновен в глобальном продовольственном кризисе?
Проблему украинского зерна Запад и Украина создали, чтобы обвинять в глобальном голоде Россию, теперь же, когда проблема формально решена, они придумают для этих целей что-то новое. Так считает Сергей Марков
Об актуальных проблемах международных отношений в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор института политических исследований Сергей Марков.
Какие важные условия смогла включить в соглашение Россия? Что поможет решить мировой продовольственный кризис? К каким последствиям для Украины приведет возможность вывоза из страны зерна? Обо всем этом смотрите в интервью.