https://sputnik-georgia.ru/20220723/kto-realno-vinoven-v-globalnom-prodovolstvennom-krizise-268805053.html

Кто реально виновен в глобальном продовольственном кризисе?

Кто реально виновен в глобальном продовольственном кризисе?

Проблему украинского зерна Запад и Украина создали, чтобы обвинять в глобальном голоде Россию, теперь же, когда проблема формально решена, они придумают для... 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T16:49+0400

2022-07-23T16:49+0400

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Об актуальных проблемах международных отношений в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор института политических исследований Сергей Марков. Какие важные условия смогла включить в соглашение Россия? Что поможет решить мировой продовольственный кризис? К каким последствиям для Украины приведет возможность вывоза из страны зерна? Обо всем этом смотрите в интервью.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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