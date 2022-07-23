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Летняя прохлада: какая погода ожидается сегодня в Грузии?
Летняя прохлада: какая погода ожидается сегодня в Грузии?
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Дождливая погода ожидается в большинстве регионов страны в субботу, 23 июля — температура воздуха существенно понизится. 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Дождливая погода ожидается в большинстве регионов страны в субботу, 23 июля — температура воздуха существенно понизится.Максимальная температура воздуха ожидается +30 в Рустави (регион Квемо Картли), минимальная +13 в Гудаури (Мцхета Мтианети).Что касается столицы, то в Тбилиси 23 июля ожидается ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, днем воздух прогреется максимум до 31 градуса. Скорость ветра 10-15 м/с.Ситуация в остальных городах Грузии выглядит следующим образом:
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грузия, погода, новости, рустави, квемо картли, гудаури
Летняя прохлада: какая погода ожидается сегодня в Грузии?
10:49 23.07.2022 (обновлено: 12:28 23.07.2022)
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Дождливая погода ожидается в большинстве регионов страны в субботу, 23 июля — температура воздуха существенно понизится.
Максимальная температура воздуха ожидается +30 в Рустави (регион Квемо Картли), минимальная +13 в Гудаури (Мцхета Мтианети).
Что касается столицы, то в Тбилиси 23 июля ожидается ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, днем воздух прогреется максимум до 31 градуса. Скорость ветра 10-15 м/с.
Ситуация в остальных городах Грузии выглядит следующим образом:
Ахалцихе +23 - переменная облачность
Гори +25 - переменная облачность
Телави +27, преимущественно солнечно.