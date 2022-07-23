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Летняя прохлада: какая погода ожидается сегодня в Грузии?
Летняя прохлада: какая погода ожидается сегодня в Грузии?
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Дождливая погода ожидается в большинстве регионов страны в субботу, 23 июля — температура воздуха существенно понизится. 23.07.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Дождливая погода ожидается в большинстве регионов страны в субботу, 23 июля — температура воздуха существенно понизится.Максимальная температура воздуха ожидается +30 в Рустави (регион Квемо Картли), минимальная +13 в Гудаури (Мцхета Мтианети).Что касается столицы, то в Тбилиси 23 июля ожидается ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, днем воздух прогреется максимум до 31 градуса. Скорость ветра 10-15 м/с.Ситуация в остальных городах Грузии выглядит следующим образом:
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грузия, погода, новости, рустави, квемо картли, гудаури

Летняя прохлада: какая погода ожидается сегодня в Грузии?

10:49 23.07.2022 (обновлено: 12:28 23.07.2022)
© photo: Sputnik / StringerТуристы гуляют по Тбилиси в пасмурную погоду в дождевиках
Туристы гуляют по Тбилиси в пасмурную погоду в дождевиках - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Дождливая погода ожидается в большинстве регионов страны в субботу, 23 июля — температура воздуха существенно понизится.
Максимальная температура воздуха ожидается +30 в Рустави (регион Квемо Картли), минимальная +13 в Гудаури (Мцхета Мтианети).
© photo: Sputnik / StringerКазбеги, Гудаури. Канатная дорога для отдыхающих и туристов
Казбеги, Гудаури. Канатная дорога для отдыхающих и туристов - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2022
Казбеги, Гудаури. Канатная дорога для отдыхающих и туристов
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается столицы, то в Тбилиси 23 июля ожидается ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, днем воздух прогреется максимум до 31 градуса. Скорость ветра 10-15 м/с.
Ситуация в остальных городах Грузии выглядит следующим образом:
Зугдиди +23 - дождь
Местия +14 - дождь
Поти +23 - дождь
Батуми +25 - дождь
Озургети +24 - дождь
Кутаиси + 22 - дождь
Амбролаури +21 - дождь
Ахалцихе +23 - переменная облачность
Боржоми +20 - дождь
Бакуриани +16 - дождь
Гори +25 - переменная облачность
Цхинвали +21 - дождь
Степанцминда +18 - дождь
Телави +27, преимущественно солнечно.
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