https://sputnik-georgia.ru/20220723/letnyaya-prokhlada-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-segodnya-v-gruzii-268794542.html

Летняя прохлада: какая погода ожидается сегодня в Грузии?

Летняя прохлада: какая погода ожидается сегодня в Грузии?

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Дождливая погода ожидается в большинстве регионов страны в субботу, 23 июля — температура воздуха существенно понизится. 23.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Дождливая погода ожидается в большинстве регионов страны в субботу, 23 июля — температура воздуха существенно понизится.Максимальная температура воздуха ожидается +30 в Рустави (регион Квемо Картли), минимальная +13 в Гудаури (Мцхета Мтианети).Что касается столицы, то в Тбилиси 23 июля ожидается ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, днем воздух прогреется максимум до 31 градуса. Скорость ветра 10-15 м/с.Ситуация в остальных городах Грузии выглядит следующим образом:

рустави

квемо картли

гудаури

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грузия, погода, новости, рустави, квемо картли, гудаури