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Море и безопасность: грузинских спасателей наградили за отвагу

Море и безопасность: грузинских спасателей наградили за отвагу

В течение морского сезона 2022 года по всей стране работают более 320 спасателей 23.07.2022, Sputnik Грузия

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спасатели

аджария

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии наградила спасателей за исключительную храбрость и заслуги в морском сезоне этого года.Заместитель начальника управления пожарно-спасательных сил Лаша Тваури вручил памятные подарки спасателям Аджарии, Гурии и Самегрело – Зазе Букия, Ираклию Гогуадзе и Ираклию Цинцадзе.Специальную награду получил Малхаз Абесадзе, начальник Тбилисского отдела ликвидации последствий стихийных бедствий. Каждый из них за последний месяц провел несколько сложных спасательных операций ценой собственной жизни.Сотрудники аварийно-спасательной службы спасли жизни 40 человек в море примерно за месяц, с открытия морского сезона 2022 года. Кроме того, на береговой линии были обнаружены 11 пропавших без вести граждан, в том числе несовершеннолетние. Также во время дежурства на береговой линии спасатели оказали первую помощь 14 отдыхающим.В Грузии спасатели ежедневно дежурят на побережьях морей, рек и озер, и заботятся о безопасном отдыхе горожан. В течение морского сезона 2022 года по всей стране работают более 320 спасателей. Важно, что зарплата сезонных спасателей увеличилась на 25% по сравнению с предыдущими годами.

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спасатели, аджария, гурия, самегрело, общество, новости, грузия