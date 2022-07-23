Море и безопасность: грузинских спасателей наградили за отвагу
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaВ Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
В течение морского сезона 2022 года по всей стране работают более 320 спасателей
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии наградила спасателей за исключительную храбрость и заслуги в морском сезоне этого года.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaВ Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне
В Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
Заместитель начальника управления пожарно-спасательных сил Лаша Тваури вручил памятные подарки спасателям Аджарии, Гурии и Самегрело – Зазе Букия, Ираклию Гогуадзе и Ираклию Цинцадзе.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaВ Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне
В Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
Специальную награду получил Малхаз Абесадзе, начальник Тбилисского отдела ликвидации последствий стихийных бедствий. Каждый из них за последний месяц провел несколько сложных спасательных операций ценой собственной жизни.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaВ Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне
В Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
Сотрудники аварийно-спасательной службы спасли жизни 40 человек в море примерно за месяц, с открытия морского сезона 2022 года. Кроме того, на береговой линии были обнаружены 11 пропавших без вести граждан, в том числе несовершеннолетние.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaВ Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне
В Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
Также во время дежурства на береговой линии спасатели оказали первую помощь 14 отдыхающим.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaВ Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне
В Грузии наградили спасателей за работу в морском сезоне
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
В Грузии спасатели ежедневно дежурят на побережьях морей, рек и озер, и заботятся о безопасном отдыхе горожан. В течение морского сезона 2022 года по всей стране работают более 320 спасателей. Важно, что зарплата сезонных спасателей увеличилась на 25% по сравнению с предыдущими годами.