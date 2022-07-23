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МВД Грузии уничтожило наркотиков на 893 тысячи долларов
МВД Грузии уничтожило наркотиков на 893 тысячи долларов
Среди уничтоженных наркотиков более двух с половиной килограммов кокаина 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T18:38+0400
2022-07-23T18:38+0400
2022-07-23T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии уничтожили изъятые из незаконного оборота наркотики на сумму 2,5 миллиона лари (893 тысячи долларов), говорится в сообщении ведомства.Сотрудники правоохранительных органов утилизировали изъятые из незаконного оборота наркотики в качестве вещественных доказательств с соблюдением современных стандартов защиты окружающей среды в высокотемпературной печи, отмечается в сообщении МВД.Среди уничтоженных наркотиков было более двух с половиной килограммов кокаина, более килограмма героина, 53 килограмма марихуаны, более 2,5 тысячи таблеток "субутекса", 94 грамма метадона, 352 таблетки амфетамина и более 2 тысяч пластинок "био" и препарата "Преглабалин".Во время уничтожения наркотиков по протоколу на месте присутствовали представители Минздрава и Генпрокуратуры, а также сотрудники МВД.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, наркотики, новости, грузия
МВД Грузии уничтожило наркотиков на 893 тысячи долларов
Среди уничтоженных наркотиков более двух с половиной килограммов кокаина
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik.
Сотрудники министерства внутренних дел Грузии уничтожили изъятые из незаконного оборота наркотики на сумму 2,5 миллиона лари (893 тысячи долларов), говорится в сообщении
ведомства.
Сотрудники департамента экспертов-криминалистов будут постепенно уничтожать наркотики и психоактивные вещества в присутствии членов Специальной постоянной комиссии по решению суда, согласно соответствующему приказу министра внутренних дел.
Сотрудники правоохранительных органов утилизировали изъятые из незаконного оборота наркотики в качестве вещественных доказательств с соблюдением современных стандартов защиты окружающей среды в высокотемпературной печи, отмечается в сообщении МВД.
Среди уничтоженных наркотиков было более двух с половиной килограммов кокаина, более килограмма героина, 53 килограмма марихуаны, более 2,5 тысячи таблеток "субутекса", 94 грамма метадона, 352 таблетки амфетамина и более 2 тысяч пластинок "био" и препарата "Преглабалин".
Во время уничтожения наркотиков по протоколу на месте присутствовали представители Минздрава и Генпрокуратуры, а также сотрудники МВД.