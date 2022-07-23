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Наводенение в Иране: число жертв возросло до 21
Наводенение в Иране: число жертв возросло до 21
Поисковая операция по поиску нескольких пропавших без вести людей все еще продолжается 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T17:30+0400
2022-07-23T17:30+0400
2022-07-23T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Количество жертв наводнений, вызванных мощными ливнями, в провинции Фарс на юго-западе Ирана возросло до 21, передает агентство Iran International."Сильные дожди и последовавшие за ними внезапные наводнения в пятницу в трех городах юго-западной иранской провинции Фарс привели к гибели по меньшей мере 21 человека, в то время как поисковая операция по поиску нескольких пропавших без вести людей продолжается", – сказано в сообщении агентства.Ранее агентство Fars со ссылкой на местные власти передавало об 11 погибших.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
иран, новости, в мире, происшествия, наводнение
Наводенение в Иране: число жертв возросло до 21
Поисковая операция по поиску нескольких пропавших без вести людей все еще продолжается
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik.
Количество жертв наводнений, вызванных мощными ливнями, в провинции Фарс на юго-западе Ирана возросло до 21, передает
агентство Iran International.
"Сильные дожди и последовавшие за ними внезапные наводнения в пятницу в трех городах юго-западной иранской провинции Фарс привели к гибели по меньшей мере 21 человека, в то время как поисковая операция по поиску нескольких пропавших без вести людей продолжается", – сказано в сообщении агентства.
Ранее агентство Fars со ссылкой на местные власти передавало об 11 погибших.