https://sputnik-georgia.ru/20220723/navodenenie-v-irane-chislo-zhertv-vozroslo-do-21-268804918.html

Наводенение в Иране: число жертв возросло до 21

Наводенение в Иране: число жертв возросло до 21

Поисковая операция по поиску нескольких пропавших без вести людей все еще продолжается 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T17:30+0400

2022-07-23T17:30+0400

2022-07-23T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Количество жертв наводнений, вызванных мощными ливнями, в провинции Фарс на юго-западе Ирана возросло до 21, передает агентство Iran International."Сильные дожди и последовавшие за ними внезапные наводнения в пятницу в трех городах юго-западной иранской провинции Фарс привели к гибели по меньшей мере 21 человека, в то время как поисковая операция по поиску нескольких пропавших без вести людей продолжается", – сказано в сообщении агентства.Ранее агентство Fars со ссылкой на местные власти передавало об 11 погибших.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

иран, новости, в мире, происшествия, наводнение