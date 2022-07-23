https://sputnik-georgia.ru/20220723/podacha-elektroenergii-budet-vremenno-ogranichena-chasti-tbilisi-23-iyulya-268767115.html
Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 23 июля
Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 23 июля
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T10:10+0400
2022-07-23T10:10+0400
2022-07-23T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 23 июля, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Дидубе с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей I, II, III кварталов Дигомского массива (частично), пр. Робакидзе (частично), пр. Геловани (частично) и ул. Акакия Бакрадзхе.В Ваке с 11:00 до 17:00 света не будет у населения ул. Аракишвили, Абашидзе, Размадзе, Палиашвили, Бадри Шошитаишвили, Барнова, Шатберашвили, Иовела Кутателадзе, Кобулетской, Мцхетской, Джанашвили, Кекелидзе, Тактакишвили, Шроша, Бесика Буркиашвили, Напареульской и Рафиела Эристави.В районах Мтацминда и Крцаниси с 12:00 до 13:00 ограничения коснутся жителей села Шиндиси (частично).Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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грузия, новости, общество, теласи, тбилиси, компания "теласи"
Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 23 июля
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 23 июля, сообщили в компании "Теласи".
В частности, в районе Дидубе с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей I, II, III кварталов Дигомского массива (частично), пр. Робакидзе (частично), пр. Геловани (частично) и ул. Акакия Бакрадзхе.
В Ваке с 11:00 до 17:00 света не будет у населения ул. Аракишвили, Абашидзе, Размадзе, Палиашвили, Бадри Шошитаишвили, Барнова, Шатберашвили, Иовела Кутателадзе, Кобулетской, Мцхетской, Джанашвили, Кекелидзе, Тактакишвили, Шроша, Бесика Буркиашвили, Напареульской и Рафиела Эристави.
В районах Мтацминда и Крцаниси с 12:00 до 13:00 ограничения коснутся жителей села Шиндиси (частично).
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.